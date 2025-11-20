x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alias Gabriela, implicada en magnicidio de Miguel Uribe, es acusada por planear un atentado con bomba en Bogotá

Según la Fiscalía, el atentado que alias Gabriela habría coordinado en Bogotá no se concretó por la presencia de la Policía en la zona; aun así, los investigadores le atribuyen un rol clave en la operación fallida.

  • Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, procesada por asesinato del senador Miguel Uribe. Foto; redes sociales
    Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, procesada por asesinato del senador Miguel Uribe. Foto; redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
20 de noviembre de 2025
bookmark

La Fiscalía abrió un nuevo frente de judicialización contra Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, actualmente detenida por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta vez, el ente acusador la señala de haber planeado y coordinado un atentado terrorista que no llegó a ejecutarse en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Martínez se habría reunido con otras personas para ejecutar el ataque el pasado 3 de junio. Asumió la logística criminal, realizó vigilancias en la zona seleccionada, recibió una bomba tipo lapa con su detonador, la transportó y la entregó a un adolescente encargado de instalarla. El plan se frustró por la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, lo que llevó al menor a desistir.

Le puede interesar: En crimen de Miguel Uribe solo avanzan los traslados: cuatro implicados cambiaron de prisión

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de terrorismo, el cual no aceptó.

Alias Gabriela permanecerá privada de la libertad mientras avanza este nuevo proceso, que se suma al expediente por el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital.

En ambos expedientes, tanto en el atentado frustrado en Bogotá como en el magnicidio de Miguel Uribe, la Fiscalía atribuye a alias Gabriela un rol operativo similar. Ser el enlace que ejecutaba la logística criminal.

Según los investigadores, Martínez Martínez fue la encargada de transportar a los autores materiales, moverlos por los puntos estratégicos, entregar información clave a los determinadores del ataque y asegurar que cada fase del plan quedara coordinada. Su función, indican las autoridades, habría sido la de una pieza bisagra entre quienes ordenaban los hechos y quienes los llevaban a cabo.

La decisión se conoce un día después de que la Fiscalía acusara también a alias El Costeño, otro implicado en el caso Uribe, por un crimen ocurrido en Medellín, lo que refleja la ampliación de las líneas de investigación alrededor del magnicidio.

Lea también: Alias el Veneco irá a juicio por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Participación de alias Gabriela en el caso Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación, Martínez habría tenido un papel clave en la logística del magnicidio. Según la Fiscalía, la joven recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock, modificada para aumentar su letalidad, y luego se dirigió al barrio Modelia, donde se reunió con otros presuntos implicados. Allí, a bordo de un vehículo, entregó el arma a Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien posteriormente la habría pasado al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay.

Los investigadores establecieron que desde enero de 2025, Martínez estaría vinculada a un grupo delincuencial dedicado a la venta de estupefacientes al menudeo y a la ejecución de homicidios selectivos.

Por estos hechos, la Fiscalía la acusó formalmente de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Temas recomendados

Justicia
Magnicidio
Crímenes
Víctimas
Colombia
Miguel Uribe
Alias Gabriela
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida