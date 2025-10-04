Alias el Veneco irá a juicio por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco o ‘Venezolano’, uno de los implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, irá a juicio.
Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación tras radicar el escrito de acusación en su contra por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El ente acusador señaló que Mora González “estaría vinculado a la planeación logística del ataque” contra el político de 39 años ocurrido el pasado sábado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.