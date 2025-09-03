PRIMICIA: Dejaron en libertad al supuesto jefe financiero de la célula terrorista que mató a 13 policías en Amalfi

Por aparentes contradicciones en los testimonios de algunos declarantes y un supuesto maltrato durante la captura, un juzgado de control de garantías dejó en libertad al presunto cabecilla financiero de la célula terrorista que mató a 13 policías en el municipio antioqueño de Amalfi.
Se trata de Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias “Chorizo”, señalado de ser el coordinador financiero del frente 36 de las disidencias de las Farc, quien había sido capturado el pasado 27 de agosto.
La detención se produjo en el barrio Santa Teresita, del occidente de Medellín, cuando el sospechoso salía en un automóvil de una urbanización residencial.
En ese momento fue interceptado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y soldados del Gaula Militar del Valle de Aburrá, quienes lo bajaron del vehículo y le notificaron una orden de captura por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas. Le incautaron $11’358.000, dos celulares y una memoria USB.