Fiscalía fijó fecha para imputar a alias Calarcá por crímenes de guerra: ¿cuándo será?

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que la audiencia de imputación contra el jefe disidente de las Farc, Alexander Díaz, alias Calarcá, fue programada para el próximo 5 de marzo. Aunque el proceso ya era conocido, la novedad es la definición del calendario judicial, que marca el inicio formal de la judicialización.

Según explicó la fiscal, los cargos incluirían desaparición forzada, homicidio de persona protegida y concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio. No se descarta que también se impute desplazamiento forzado, decisión que será tomada por la Fiscalía en el curso de la audiencia.

Camargo indicó que la solicitud se sustenta en elementos probatorios recopilados en distintas investigaciones, así como en información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024. Estos fueron obtenidos cuando alias Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia, mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.