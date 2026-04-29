Videos | Neymar dejó valiosos recuerdos en su paso por Argentina para el duelo ante San Lorenzo por Copa Sudamericana

El astro brasileño Neymar se llevó todos los aplausos y recibió muchas manifestaciones de cariño y aprecio de los aficionados argentinos, tras su paso por ese país en el duelo entre San Lorenzo y Santos, por la Copa Sudamericana. El resultado 1-1 fue simplemente una cifra porque lo que realmente dejó el 10 de Santos en Argentina fueron momentos inolvidables, para el pequeño Neymar que llegó hasta el hotel para conocerlo, como con los jugadores a quienes entregó camiseta y guayos como recuerdo de su paso por ese país.

Neymar quien sigue siendo ausente en la lista de Carlo Ancelotti con Brasil, con miras al Mundial de Norteamérica sigue siendo un ídolo para muchos y por eso, algunos no perdieron la oportunidad para tener una foto, un autógrafo o cualquier recuerdo con el 10 de Santos. Alexis Cuello a lso 27 minutos abrió el marcador para los locales, mientras que Gabriel Barbosa marcó el empate a los 33. También le puede interesar: Video | Brasil lanzó emotiva campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho Pero la presencia de Neymar en la nómina inicialista se llevó todos los aplausos y lentes, desde los niños que acompañaron la salida de los equipos, hasta sus rivales se rindieron en honor al 10 de Santos, que devolvió con grandes gestos todo el amor que le demostraron en Argentina. Ya tras el final del compromiso, Ney fue asediado de nuevo por sus rivales; primero regaló su camiseta y luego, al no tener nada más que entregar, no dudó y se quitó sus botines para también regalarlos.

Desde su llegada a Argentina, hasta su adiós tras el 1-1 ante San Lorenzo, los hinchas del fútbol hicieron sentir a Neymar como ese ídolo que sigue vigente, algo que en Santos ponderaron en sus redes, pues este tipo de manifestaciones le hacen bien al crakc brasileño. Otro de los recuerdos quedó plasmado en video con el pequeño, quien llegó hasta el hotel para tener la firma de su tocayo, y Neymar, quien siempre es especial con los niños, lo recibió y compartió momentos especiales con el pequeño antes del entrenamiento en el campo de Boca Juniors, donde Santos recuperó a los jugadores para el duelo ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana. Lea además: Video| Emocionante gesto de un niño con Neymar: “para que vaya al Mundial” Neymar disputó los 90 minutos, buscando recuperar su mejor forma para ser convocado por el DT Carlo Ancelotti para jugar el Mundial de 2026 con Brasil. Mostró algunas pinceladas de su fútbol exquisito, incluida la acción que derivó en el tanto del empate.

Neymar dejó algunos destellos de su calidad