Videos | Neymar dejó valiosos recuerdos en su paso por Argentina para el duelo ante San Lorenzo por Copa Sudamericana

El astro brasileño Neymar se llevó todos los aplausos y recibió muchas manifestaciones de cariño y aprecio de los aficionados argentinos, tras su paso por ese país en el duelo entre San Lorenzo y Santos, por la Copa Sudamericana.
El resultado 1-1 fue simplemente una cifra porque lo que realmente dejó el 10 de Santos en Argentina fueron momentos inolvidables, para el pequeño Neymar que llegó hasta el hotel para conocerlo, como con los jugadores a quienes entregó camiseta y guayos como recuerdo de su paso por ese país.