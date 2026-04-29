Mamá de secretaria de Cañasgordas fue la víctima del aparatoso accidente en vía a Santa Fe de Antioquia

La madre de la secretaria de Planeación de Cañasgordas, Antioquia, fue la víctima del grave accidente que ocurrió en la noche del pasado martes en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia y que tuvo cerrado este corredor por 13 horas. La funcionaria también viajaba en el vehículo, pero resultó ilesa.
La muerte de Rovira Collazos Collazos, de 86 años, se produjo sobre las 9:30 de la noche de este martes en el kilómetro 34+350 de este corredor nacional, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, de Medellín, y en cercanías al acceso al municipio de Ebéjico.