Alfredo Saade ya tiene luz verde de Lula para ser embajador en Brasil

Tras varios ires y venires, incluida su fallida aspiración presidencial, finalmente se confirmó que Alfredo Saade, exjefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, aterrizará en las próximas semanas en Brasil para posesionarse como embajador de Colombia.
Según trascendió, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya otorgó el beneplácito para su designación. Ahora solo queda pendiente la comunicación oficial de la Cancillería para quedar en firme.
Saade habría sido notificado y aceptado formalmente la designación, un movimiento que lo deja, por ahora, al margen de cualquier eventual aspiración presidencial.