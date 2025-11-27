Alfredo Saade ya tiene luz verde de Lula para ser embajador en Brasil

Tras varios ires y venires, incluida su fallida aspiración presidencial, finalmente se confirmó que Alfredo Saade, exjefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, aterrizará en las próximas semanas en Brasil para posesionarse como embajador de Colombia. Según trascendió, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya otorgó el beneplácito para su designación. Ahora solo queda pendiente la comunicación oficial de la Cancillería para quedar en firme. Saade habría sido notificado y aceptado formalmente la designación, un movimiento que lo deja, por ahora, al margen de cualquier eventual aspiración presidencial.

La llegada de Saade a la embajada no es una sorpresa. Su nombre había sonado desde el 15 de agosto, cuando incluso fue publicada su hoja de vida para el cargo y él mismo confirmó que Petro le había encomendado fortalecer los lazos con Suramérica. No obstante, semanas después anunció que desistía del nombramiento. La historia, sin embargo, terminó tomando un rumbo distinto. En ese momento, la Cancillería colombiana habría recibido una comunicación informal desde Brasil en la que se advertía que no se concedería el beneplácito para Saade, lo que en la práctica bloqueaba su designación como embajador. Según versiones divulgadas en su momento, el malestar en el Gobierno brasileño surgió por lo que consideraron una omisión diplomática relevante al publicar de manera anticipada la hoja de vida sin que Colombia hubiera solicitado previamente el beneplácito, un paso obligatorio en este tipo de procesos.