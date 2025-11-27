¡Atención! La Señorita Colombia, Catalina Duque Abréu, es la nueva Miss Internacional

Este jueves 27 de noviembre en Japón, se realizó la gala final del concurso Miss Internacional, en el que participaba la paisa Catalina Duque Abréu como representante de Colombia. Tras varias semanas de convivencia, diferentes pruebas y de inmersión en la cultura japonesa, las candidatas de más de 70 países tuvieron hoy su gala final. En la que primero salieron 30 finalistas, luego 10 y después cinco entre las que estaría la ganadora. Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia fueron las finalistas de este concurso. Puede leer: Miss Universo: la corona que ya no encaja Catalina Duque Abréu quedó al final con la reina de Zimbabwe, una de sus amigas en el concurso, y se llevó la cuarta corona para nuestro país. Este es un evento que resalta el altruismo y trabajo social de las reinas, que además de pruebas de belleza, realizan pruebas de oratoria en las que Catalina se destacó por su carisma y espontaneidad.

Catalina no ha sido ajena a las polémicas que han venido arrastrando los concursos de belleza, justo días después de todos los escándalos de Miss Universo: “Cuando estos reinados se empiezan a mezclar con diferentes cosas se pierde la esencia y el poder social de lo que puede lograr una reina”, le dijo a EL COLOMBIANO antes de viajar a Japón. Particularmente por eso sus primeras palabras, tras el triunfo, fueron de agradecimiento: “Quiero agradecer a mis compañeras de Miss Internacional, somos una hermandad, una familia. Este es el mejor concurso de belleza que me hace creer que este tipo de certámenes todavía tienen un propósito. Somos más que belleza, somos unión, estoy muy feliz”. Luego agradeció a Colombia en español: “Gracias Colombia, lo logramos”, concluyó.

Este fue el momento de la coronación

La reina colombiana, ganadora el año pasado del Concurso Nacional de la Belleza, nos contó en entrevista previa a EL COLOMBIANO, que su objetivo era ganar: “Viajó el 10 de noviembre el 12 estoy llegando a Japón, el 27 es la gran coronación, o sea, cuando le traiga la cuarta corona a Colombia y el 2 de diciembre me regreso a al país”, nos dijo. Lea más: ¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, estaría involucrado en una red de tráfico de drogas y armas? Esto se sabe Catalina estuvo documentando en redes sociales su paso por Japón, sede de Miss Internacional y contando todos los detalles de su experiencia con la cultura japonesa y con este concurso.

¿Quién es Catalina Duque Abréu, la nueva Miss Internacional?