¡Atención! La Señorita Colombia, Catalina Duque Abréu, es la nueva Miss Internacional

Este jueves 27 de noviembre en Japón, se realizó la gala final del concurso Miss Internacional, en el que participaba la paisa Catalina Duque Abréu como representante de Colombia.
Tras varias semanas de convivencia, diferentes pruebas y de inmersión en la cultura japonesa, las candidatas de más de 70 países tuvieron hoy su gala final. En la que primero salieron 30 finalistas, luego 10 y después cinco entre las que estaría la ganadora.
Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia fueron las finalistas de este concurso.
Catalina Duque Abréu quedó al final con la reina de Zimbabwe, una de sus amigas en el concurso, y se llevó la cuarta corona para nuestro país. Este es un evento que resalta el altruismo y trabajo social de las reinas, que además de pruebas de belleza, realizan pruebas de oratoria en las que Catalina se destacó por su carisma y espontaneidad.