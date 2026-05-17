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Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene?

Abelardo de la Espriella fue su abogado y están probadas las relaciones y simpatías de Gustavo Petro e Iván Cepeda con el régimen chavista, para que el Saab era vital.

  • Alex Saab fue enviado a Estados Unidos, por el gobierno de Venezuela. Foto: tomada de video
    Alex Saab fue enviado a Estados Unidos, por el gobierno de Venezuela. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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La sorpresiva deportación de Alex Saab a Estados Unidos volvió a poner en el centro de la campaña en Colombia las conexiones, defensas jurídicas y menciones cruzadas que durante años rodearon al considerado operador financiero del régimen de Nicolás Maduro.

Por eso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no tardó en reaccionar desde Santander, aprovechando la coyuntura para lanzar un dardo a su principal rival en la derecha, Abelardo De La Espriella.

En respuesta a medios de comunicación, Valencia expresó: “Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido, ni de otra candidatura”.

Aunque no pronunció explícitamente el nombre de Abelardo De La Espriella, la alusión fue directa, ya que el hoy también aspirante presidencial fue el representante legal de Saab durante años, un vínculo del pasado que hoy se convierte en polémica en pleno debate electoral.

Lea también: Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos

Valencia enfatizó la gravedad de lo que representa la deportación de Saab a la justicia norteamericana. “Es importante porque era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela”, dijo la candidata.

“Ahí aparece información no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”, aseguró de forma categórica, sugiriendo que las declaraciones del empresario comprometerían directamente al mandatario Gustavo Petro.

Saab fue trasladado desde Caracas el pasado sábado en un avión Gulfstream matrícula N550GA, escoltado por agentes de la DEA, luego de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizara su deportación. La medida sorprendió porque el empresario aseguraba estar protegido por el perdón presidencial de Biden.

En plena campaña presidencial, el caso Saab empezó a convertirse en un nuevo campo de confrontación entre candidatos y sectores políticos, especialmente por los vínculos históricos que varias figuras del escenario nacional han tenido —directa o indirectamente— con el empresario barranquillero.

Lea aquí: Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU.

Se agita la campaña

El senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, cuando ha hecho referencia a Alex Saab ha sido para criticar a De la Espriella, histórico abogado de Saab en Colombia.

Cepeda dijo que las antiguas alianzas entre litigantes y el empresario deben ser examinadas “bajo criterios éticos estrictos” por el electorado colombiano, en momentos en que De la Espriella aparece bien posicionado en varias encuestas presidenciales.

La relación entre Saab y De la Espriella ha sido ampliamente documentada durante los últimos años. El abogado barranquillero asumió la defensa del empresario cuando este enfrentaba procesos judiciales por presunto lavado de activos y corrupción vinculados al chavismo.

Siga leyendo: Esposa de presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue excluida del Gobierno de Venezuela

Incluso, el periodista de investigación Gerardo Reyes, en uno de sus libros sobre Saab, llamó la atención sobre aspectos de la narrativa personal construida alrededor del empresario y sobre el papel de quienes hicieron parte de su círculo jurídico y político.

La controversia tomó nueva fuerza esta semana luego de que la periodista Malú Fernández le preguntara a De la Espriella sobre una vieja frase suya relacionada con ética y derecho.

La trayectoria del abogado también volvió a ser examinada por haber representado judicialmente a figuras polémicas del país como Salvatore Mancuso, David Murcia Guzmán, alias Macaco, alias Boliche, el Mono Abello y el Tuso Sierra, entre otros.

Aunque en el pasado la Fiscalía abrió investigaciones preliminares por presuntos vínculos paramilitares, esos procesos fueron archivados y hoy De la Espriella no tiene condenas ni investigaciones activas relacionadas con esos hechos.

Siga leyendo: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.?

Petro y Saab

Las declaraciones reavivaron además el historial de menciones que el propio presidente Gustavo Petro ha hecho sobre Saab durante los últimos años.

Antes de llegar a la Casa de Nariño, Petro fue uno de los dirigentes políticos que más públicamente cuestionó al empresario barranquillero.

En marzo de 2020, cuando era senador de oposición, Petro comparó a Saab con el fallecido ganadero José Guillermo Hernández, ‘el Ñeñe Hernández’, y lo describió como una versión “más moderna y multinacional” de las estructuras mafiosas colombianas.

Según Petro, Saab representaba el “eslabón” que permitía entender las conexiones entre narcotráfico y poder político. Dos años después, durante la campaña presidencial de 2022, Petro volvió a mencionar a Saab al acusarlo de estar detrás de la filtración del llamado “Petrovideo”, un video de 2005 en el que aparecía recibiendo fajos de dinero en bolsas.

En ese momento, Petro intentó desmarcarse del empresario afirmando que Saab tenía vínculos con sectores de derecha y del uribismo. También aseguró haber mantenido distancia frente a negocios que, según dijo, Saab intentó establecer con personas cercanas a su entorno familiar y político.

Posteriormente, ya siendo presidente, el tono cambió drásticamente. Tras la liberación de Saab por parte de Estados Unidos en diciembre de 2023 —como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela—, Petro evitó pronunciamientos fuertes para no afectar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Caracas y las conversaciones regionales relacionadas con el ELN y la llamada “paz total”.

Incluso después de que Saab fuera nombrado ministro por el régimen venezolano, Petro optó por manejar el tema con bajo perfil diplomático. Ahora, el panorama cambió radicalmente.

Con Nicolás Maduro detenido en Nueva York y Saab nuevamente bajo custodia gringa, crecen las versiones sobre una posible negociación con la justicia norteamericana a cambio de beneficios judiciales.

Lea más: Abelardo De la Espriella, el litigante que quiere ser presidente

Las autoridades consideran que el empresario conoce detalles sobre millonarios negocios de petróleo, gas y oro vinculados al régimen venezolano.

Además, tendría información sobre empresarios y figuras políticas de Colombia y Venezuela que habrían participado en operaciones económicas irregulares.

“La evidencia que hay contra Saab es suficiente para condenarlo. Pero una eventual colaboración no se descarta”, dijeron fuentes federales a El Tiempo.

La posibilidad de que Saab entregue información genera inquietud en Caracas y Colombia, pues EE. UU. rastrea contratos, aportes y operaciones financieras ligadas a figuras cercanas al chavismo.

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