Consejo de Estado confirma que Alex Flórez calumnió a policías al llamarlos “asesinos” en gresca en Cartagena en 2022

En un fallo de 46 páginas, la Sala Dos Especial de Decisión del Consejo de Estado confirmó la legalidad de la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández, del Pacto Histórico.
La decisión ratifica que el congresista incurrió en una falta disciplinaria grave al proferir expresiones calumniosas contra miembros de la Policía durante un incidente ocurrido en el 2022.
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Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de septiembre de ese año en el Hotel Caribe de Cartagena. El senador, quien se encontraba en la ciudad en una comisión oficial para asistir al congreso de Andicom, intentó ingresar a las 3:30 a. m. con una acompañante.
En los testimonios y documentos citados por el tribunal, se hace referencia a ella como “la mujer”, “la señorita” o “una acompañante”.
Sin embargo, el personal de seguridad le negó el ingreso a la mujer debido a que no portaba su documento de identidad, cumpliendo con las políticas del establecimiento.