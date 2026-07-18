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Desde una brigada del Ejército en Barranquilla despacharía De la Espriella: ya están adecuando su oficina

La sede del mandatario nacional electo la están adecuando en las instalaciones de la Segunda Brigada, en el barrio Paraíso, confirmó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

  • El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. Durante la campaña y ya como ganador de las elecciones, lo hizo desde sus oficinas en Barranquilla. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. Durante la campaña y ya como ganador de las elecciones, lo hizo desde sus oficinas en Barranquilla. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Colprensa
hace 2 horas
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El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que la sede presidencial de Abelardo De La Espriella estará ubicada en Barranquilla.

El mandatario departamental indicó, este sábado, que la posibilidad de la ciudad caribeña como nueva sede del presidente electo obedece al interés que este ha manifestado por estar cerca de las regiones y, principalmente, en Barranquilla.

Vamos a apoyar a la presidencia de la República, en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella para que tenga donde despachar aquí en nuestra ciudad de Barranquilla”, reveló Verano de la Rosa.

Según el gobernador, el despacho presidencial estará ubicado en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, donde ya comenzaron las obras de construcción.

La orden del mandatario regional es la adecuación de una sede lista, cómoda, tecnológicamente bien dotada y con todas las facilidades y comodidades para lograr esta sede presidencial para Abelardo de la Espriella.

La idea de gobernar desde otra ciudad que no sea Bogotá no es nueva. Ya ocurrió con otro presidente, Rafael Núñez, a finales del siglo XIX. También costeño, gobernó desde Cartagena. Hoy existen facilidades tecnológicas y de comunicaciones que no había en esa época, hace más de cien años.

Lea más: Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en el sur del país pese a “no” de Petro: “Me voy a posesionar en una guarnición militar”

De momento, ni el presidente electo ni su equipo de trabajo ha revelado cómo se dividirán los trabajos entre Bogotá y Barranquilla, o si el jefe de Estado quedará 100% instalado en el caribe colombiano.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué lugar específico de Barranquilla estará ubicada la nueva sede de despacho presidencial y qué entidad se encargará de su adecuación?
El despacho del presidente electo estará ubicado en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso de Barranquilla. La Gobernación del Atlántico, bajo la dirección de Eduardo Verano de la Rosa, es la encargada de ordenar y apoyar la construcción y adecuación de este espacio.
¿Qué características técnicas e infraestructurales ordenó el gobernador para este nuevo espacio presidencial?
El gobernador del Atlántico dio la orden de construir una sede que esté cómoda, tecnológicamente bien dotada y que cuente con todas las facilidades y comodidades necesarias para que el jefe de Estado y su equipo puedan despachar de manera óptima y con altos estándares operativos.
¿Cuál es el argumento político detrás de habilitar esta oficina en el Caribe y qué dudas quedan aún por resolver sobre su funcionamiento?
El argumento principal obedece al interés manifiesto del presidente electo por gobernar cerca de las regiones, priorizando a Barranquilla como un punto estratégico. No obstante, aún queda por resolver la duda de cómo se dividirán las funciones de Gobierno entre Bogotá y Barranquilla, ya que ni el mandatario electo ni su equipo han confirmado si se trasladará al 100% al Caribe o si alternará entre ambas ciudades.

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