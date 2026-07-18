Mbappé marcó 10 goles en Norteamérica 2026, igualó récord intacto desde 1970, pero no superó a Just Fontaine

58 años después, en el torneo que se jugó en Norteamérica –que tuvo a México como sede junto a Canadá y Estados Unidos–, el francés Kylian Mbappé, con 27 años de edad, llegó a diez tantos en la primera edición del torneo que se jugó con 48 selecciones y que tuvo 8 partidos para los elencos que avanzaron hasta semifinales.

Además, se consolidó en la parte alta de la tabla de goleadores de Norteamérica 2026, donde compite con Lionel Messi, que con 8, llegará a la final del torneo contra España en Nueva York buscando conseguir su primera bota de oro mundialista.

En Qatar 2022, cuando fue campeón, no se quedó con esa distinción porque Mbappé, que llevó a Francia a la final del torneo, lo superó: festejó 8 veces y el argentino 7. En caso de que Messi no supere al francés en la final, Kylian se convertiría en el único futbolista en la historia que logra terminar como goleador de dos mundiales consecutivos.

Mbappé, goleador histórico de los mundiales, ¿por el momento?

Con la presentación que hizo ante Inglaterra, Kylian Mbappé se consolidó como el máximo goleador histórico del torneo con 22 celebraciones en la misma cantidad de juegos. Superó, de momento, los 21 tantos que ha marcado el argentino Lionel Messi, quien ya disputó seis mundiales.