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Reparten “la torta más grande de Venezuela” a miles de niños afectados por los terremotos

La torta tiene medidas de 7,7 metros por 1,6 metros y un peso total de 330 kilogramos. Se la repartirán a 3.000 niños.

  • Veinticinco personas participaron en la elaboración de esta torta, considerada la más grande de Venezuela. Foto: Juan BARRETO / AFP
    Veinticinco personas participaron en la elaboración de esta torta, considerada la más grande de Venezuela. Foto: Juan BARRETO / AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
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Mientras corta porciones de un enorme pastel de varios metros de largo, decorado con los colores de la bandera de Venezuela, y que será distribuido entre 3.000 niños afectados por los sismos del pasado 24 de junio, el Claris Antaurgo, de 50 años, afirma que “fue hecho con amor para los niños de La Guaira”.

Veinticinco personas participaron en la elaboración de esta torta, considerada la más grande de Venezuela, de 7,7 metros por 1,6 metros y con un peso total de 330 kilogramos, explica Wilman Villegas, uno de los promotores de la iniciativa que reúne a varias asociaciones civiles de Caracas.

“Es un récord para Venezuela (...) pero no se trata de un trofeo para colocarlo en una vitrina, se trata de llevar esta torta a las personas que la necesitan”, asegura.

Unas 3.000 porciones de pastel serán distribuidas entre los niños de La Guaira para conmemorar el Día del Niño en Venezuela, que este año se celebra el 19 de julio.

“Vamos a ir llevando trozos de torta a los centros donde están los chamos (niños) refugiados”, dice.

Desde el terremoto, más de 20.000 personas viven en carpas o refugios improvisados.

Lea más: Terremotos en Venezuela: ya son 4.734 muertos confirmados

“Estamos llevando con ellos un trozo de alegría, de felicidad, de solidaridad y de esperanza en un momento tan difícil”, añade Villegas.

La cubierta superior del gigantesco pastel está decorada con el tricolor venezolano y las estrellas de la bandera.

“Simboliza la patria, nuestra patria que en este momento siempre va a seguir estando con mucha resiliencia, con mucha fortaleza y a pesar de la vicisitud que enfrentamos”, agrega.

“A pesar de lo que está pasando, esperamos poder salir adelante”, comenta Antaurgo, que participó como voluntaria en la jornada.

Al menos 5.069 personas murieron durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país, según el último balance oficial publicado el viernes. Los temblores dejaron también 16.740 heridos.

Las autoridades evitan hablar del número de desaparecidos, mientras la ONU estimaba el día siguiente de la tragedia que la cifra podría llegar a 50.000. Otras estimaciones apuntan a unos 10.000.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el propósito principal de elaborar este pastel gigante y a quiénes va dirigido?
El propósito es llevar un mensaje de alegría, solidaridad y esperanza a 3.000 niños afectados por los terremotos del pasado 24 de junio en la región de La Guaira. El pastel se dividirá en porciones para ser distribuido directamente en los centros de refugiados, coincidiendo además con la conmemoración del Día del Niño en Venezuela (19 de julio).
¿Cuáles son las dimensiones y características técnicas de esta torta, considerada un récord para Venezuela?
El pastel fue elaborado por un equipo de 25 personas y tiene las siguientes especificaciones:Dimensiones: 7,7 metros de largo por 1,6 metros de ancho. Peso total: 330 kilogramos. Decoración: La cubierta superior lleva el tricolor y las estrellas de la bandera de Venezuela, lo cual, según los organizadores, simboliza la patria, la resiliencia y la fortaleza frente a la tragedia.
¿Qué balance trágico dejaron los sismos y cuál es la situación habitacional actual de los damnificados según el artículo?
El último balance oficial reporta una catástrofe de gran magnitud: al menos 5.069 personas muertas y 16.740 heridos a causa de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Además, la situación humanitaria es crítica, ya que más de 20.000 personas se han quedado sin hogar y se ven obligadas a vivir en carpas o refugios improvisados.

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