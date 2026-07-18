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De la Espriella lidera este sábado en Barranquilla su segundo consejo de ministros

La reunión se realiza en la oficina de su firma de abogados, en el norte de Barranquilla. Se esperan a los últimos ministros anunciados, como el de Agricultura, Indalecio Dangond; la de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; la de las TIC, Alexandra Falla Zerrate; y la de Culturas, Paola Holguín.

  • A este segundo consejo, llegarán los últimos ministros anunciados, como el de Agricultura, Indalecio Dangond; la de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; la de las TIC, Alexandra Falla Zerrate; y la de Culturas, Paola Holguín.. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    A este segundo consejo, llegarán los últimos ministros anunciados, como el de Agricultura, Indalecio Dangond; la de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; la de las TIC, Alexandra Falla Zerrate; y la de Culturas, Paola Holguín.. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Colprensa
hace 3 horas
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En la oficina de su firma de abogados, en el norte de Barranquilla, el presidente electo, Abelardo de la Espriella se reúne, este sábado entrada la noche, con los 15 ministros que ha designado hasta el momento.

Este Consejo de Ministros es el segundo que realiza previo a su posesión el próximo 7 de agosto.

A comparación del primer encuentro realizado hace una semana, en esta ocasión llegarán los últimos ministros anunciados, como el de Agricultura, Indalecio Dangond; la de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; la de las TIC, Alexandra Falla Zerrate; y la de Culturas, Paola Holguín.

Lea más: La jugada del presidente De la Espriella al nombrar a Paola Holguín como su MinCultura

Con estos nuevos anuncios, hasta el momento se tienen confirmados 15 de los 18 funcionarios que conformarán este nuevo gabinete. Aún faltan Salud, Trabajo y Ciencias.

Previo a este encuentro, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que este segundo Consejo de Ministros se enfocará en revisar el avance del empalme y la información conocida luego de la instalación de las mesas de trabajo con la Contraloría.

Además, durante este encuentro también se definirá la agenda legislativa que impulsará el nuevo gobierno en el Congreso de la República una vez inicie su mandato. Allí se empezará la preparación de los proyectos que se presentarán en la próxima legislatura.

Siga leyendo: Equipo de empalme de Abelardo De La Espriella denuncia cuatro presuntos casos de corrupción en el gobierno Petro

También se espera que haga presencia el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien terminó esta semana su gira por Washington, luego de llevar a cabo más de 50 encuentros con diferentes funcionarios, entidades y organismos multilaterales.

Restrepo aseguró que tras los encuentros se pondrá en marcha la instalación de mesas de trabajo para el próximo 28 de julio, con delegados norteamericanos para definir los proyectos clave del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia internacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes son los nuevos ministros que se integran a este segundo Consejo y cuántos faltan para completar el gabinete?
En este encuentro se integran cuatro ministros recientemente anunciados: Indalecio Dangond (Agricultura), María Nohemí Arboleda (Minas y Energía), Alexandra Falla Zerrate (TIC) y Paola Holguín (Culturas). Con ellos, ya se encuentran confirmados 15 de los 18 ministerios totales del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Los tres despachos que aún faltan por designar son Salud, Trabajo y Ciencias.
¿Cuáles son los dos temas principales en los que se enfocará este Consejo de Ministros previo a la posesión del 7 de agosto?
También, definir y preparar el paquete de proyectos de ley que el nuevo gobierno radicará e impulsará en el Congreso de la República tan pronto inicie su mandato.
¿Qué rol juega el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en esta reunión y qué logró en su reciente viaje al exterior?
El vicepresidente electo asiste al consejo tras culminar una gira internacional por Washington, donde sostuvo más de 50 reuniones con organismos multilaterales y funcionarios. Su rol inmediato en este encuentro es reportar los avances logrados para la instalación de mesas de trabajo conjuntas con delegados norteamericanos el próximo 28 de julio, las cuales servirán para concretar y estructurar los proyectos clave del gobierno de De la Espriella en el plano internacional.

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