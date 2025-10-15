Alejandro Char reconoció voluntariamente a su hijo de 33 años: la historia detrás del caso de paternidad y el fallo judicial

Un proceso de impugnación rodea al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, quien por decisión del Tribunal de Bogotá, figura como padre de Steven Castellanos Ramos, un joven de 33 años que en abril de 2024 presentó una acción judicial para ser reconocido y registrado con el nombre Steven Char Ramos.

Los antecedentes de este proceso se remontan a la década de 1990, cuando el alcalde sostuvo una relación sentimental con Diana Magali Ramos Saavedra, quien en ese entonces trabajaba en una inmobiliaria de la familia Char.

De acuerdo con el fallo, en ese tiempo Char Chaljub solía trasladar a Diana Magali hasta la Universidad La Gran Colombia, donde ella cursaba Ingeniería Civil. A partir de entonces, ambos comenzaron a compartir tiempo en las viviendas de cada uno, principalmente en el apartamento de Char Chaljub.