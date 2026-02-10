BYD desafía a EE. UU. en tribunales por aranceles del 135% a autos eléctricos chinos

En un nuevo capítulo de una guerra comercial histórica que disputan China y Estados Unidos, el gigante asiático de fabricación de automóviles eléctricos, BYD, decidió demandar al gobierno estadounidense por cobro de aranceles que bloquean su entrada al mercado norteamericano. Cabe resaltar que esta es la primera vez que una empresa china decide ir a los tribunales con el Estado norteamericano, sentando un precedente desde ya. Le puede interesar: BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos, tomó la delantera en esta carrera global

Razones por las que BYD demandó al Gobierno de EE. UU.

La demanda fue presentada por cuatro filiales de BYD con operaciones en distintos estados de EE. UU. FOTO: GETTY

Las razones por parte de BYD para instaurar la demanda ante el Tribunal Internacional son por el “cobro deliberado de aranceles”, señalando que no cuentan con la autoridad para imponer estos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. el 26 de enero, fue impuesta por cuatro filiales de BYD en diferentes estados. Y es que el argumento clave presentado por la empresa china es que los aranceles son una herramienta pensada para crisis excepcionales, no para regular la competencia industrial. Además, señalaron que la ley no autoriza impuestos fronterizos, afirmando que “el texto de IEEPA no emplea la palabra ‘arancel’ ni ningún término de significado equivalente”. Esto, teniendo en cuenta que desde el mandato de Joe Biden, le fue impuesto al sector automotor chino, aranceles del 100%. Situación que se convirtió en insostenible en el mandato actual de Donald Trump, quien endureció dicha medida, subiéndolos al 135%. El argumento oficial ha sido la protección de la industria local y la seguridad económica. Para BYD y otros fabricantes chinos, en cambio, se trata de una barrera artificial que distorsiona el mercado. Lea más: Kia y BYD dieron el batacazo en venta de carros en 2025 y ya tienen el 17,7% del mercado

¿Qué pide BYD al Tribunal Internacional?

Con unos aranceles tan altos, es casi imposible para la industria automotriz china competir en el mercado norteamericano. Por eso, piden al Tribunal de Comercio Internacional que dichas órdenes ejecutivas sean declaradas inválidas. Pero, además de ello, solicitan que se les sea devuelto el dinero cobrado de los aranceles recaudados hasta la fecha, con intereses incluidos.

¿Qué cambiaría si BYD gana la demanda?