BYD desafía a EE. UU. en tribunales por aranceles del 135% a autos eléctricos chinos

En un nuevo capítulo de una guerra comercial histórica que disputan China y Estados Unidos, el gigante asiático de fabricación de automóviles eléctricos, BYD, decidió demandar al gobierno estadounidense por cobro de aranceles que bloquean su entrada al mercado norteamericano.
Cabe resaltar que esta es la primera vez que una empresa china decide ir a los tribunales con el Estado norteamericano, sentando un precedente desde ya.
