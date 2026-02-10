x

CNE lanza en Medellín el primer punto de atención con acreditación digital para testigos electorales: estos son los beneficios

Medellín se convierte en pionera a nivel nacional con la apertura de este punto de atención, una sede que busca descentralizar los servicios electorales y facilitar el acceso de partidos políticos y ciudadanos de cara a las elecciones de 2026. Conozca aquí sus beneficios.

  • El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió en Medellín su primer Punto de Atención Departamental. La oficina brindará orientación técnica y pedagógica a partidos políticos, candidatos y ciudadanos. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 2 horas
bookmark

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió en Medellín su primer Punto de Atención Departamental, un hito institucional que marca el inicio de la descentralización de los servicios electorales que, hasta ahora, solo se prestaban desde Bogotá. Esta sede operará como plan piloto a nivel nacional de cara a las elecciones de 2026.

Desde este nuevo punto, ubicado en el sector Laureles, se liderarán las capacitaciones sobre la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de testigos, observadores y auditores electorales, dirigidas a las distintas agrupaciones políticas de Antioquia que participarán en el próximo proceso electoral.

¿Cuáles son sus beneficios?

Uno de los principales avances es la implementación, por primera vez en Colombia, de un sistema de acreditación digital que emitirá credenciales con código QR, lo que permitirá verificar la identidad de testigos y observadores en más de 15.000 mesas de votación del país, fortaleciendo la transparencia y el control electoral.

La oficina brindará orientación técnica y pedagógica a partidos políticos, candidatos y ciudadanos, eliminando la necesidad de realizar trámites presenciales en la capital del país. Además, funcionará como canal oficial para la gestión gratuita y segura de acreditaciones nacionales e internacionales.

Entre los servicios disponibles se encuentran la asesoría técnica mediante mesa de ayuda, la orientación para la acreditación de testigos, observadores y auditores electorales, y la capacitación en el uso de la nueva plataforma digital que se implementará en 2026.

¿Dónde estará ubicado?

El Punto de Atención Departamental del CNE en Medellín estará ubicado en la Transversal 39B #73 – Interior 201, sector Laureles, y funcionará durante todo el calendario electoral de 2026. Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la Mesa de Ayuda del CNE al número 300 911 0489.

