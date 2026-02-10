Con figuras de Grandes Ligas, Colombia apunta alto en el Clásico Mundial de Béisbol

Colombia ya definió su róster de 30 peloteros para afrontar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la cita internacional más importante de este deporte, que comenzará el próximo 5 de marzo y se extenderá hasta el 17 del mismo mes con la final en Miami. El torneo, que reunirá a 20 selecciones, se disputará en cuatro sedes: Miami, Houston, San Juan de Puerto Rico y Tokio, con un formato de grupos en el que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final. Un plantel con experiencia en Grandes Ligas Dentro de la convocatoria colombiana destacan varios nombres con recorrido en las Grandes Ligas. El lanzador José Quintana, designado como capitán del equipo, lidera el grupo junto a brazos conocidos como Nabil Crismatt y Julio Teherán, todos con experiencia en el béisbol de élite. En cuanto a los jugadores de posición, el róster incluye figuras como Harold Ramírez, Gio Urshela y Dónovan Solano, peloteros con trayectoria en MLB. A ellos se suman nombres como Gustavo Campero, Jorge Alfaro, Reynaldo Rodríguez y el receptor colombo-venezolano Elías Díaz, actual jugador de los Rockies de Colorado.

Se trata de una base de peloteros con experiencia internacional, algo clave para una selección que busca dar el salto competitivo en el torneo. Colombia ha participado en las últimas ediciones del Clásico Mundial y ha mostrado progresos, especialmente en el desarrollo de jugadores que han llegado a las ligas mayores. Cuerpo técnico El equipo será dirigido por José Mosquera Crissón, quien estará acompañado por un cuerpo técnico compuesto por Jhonatan Solano como coach de banco, Jair Fernández como coach de bateo y Dayan Díaz como coach de pitcheo. El staff lo completan Jaime Del Valle como coach de primera base, Ronald Ramírez en la tercera base y Erick Julio como coach de bullpen, conformando un grupo de trabajo con conocimiento del béisbol colombiano e internacional.

El reto del Grupo A Colombia quedó ubicada en el Grupo A, junto a Canadá, Cuba, Puerto Rico y Panamá. Todos los partidos de esta zona se disputarán en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, entre el 6 y el 11 de marzo. El calendario del equipo colombiano será exigente desde el inicio: 6 de marzo: vs. Puerto Rico 7 de marzo: vs. Canadá 8 de marzo: vs. Cuba 9 de marzo: vs. Panamá El formato es de todos contra todos y los dos mejores avanzarán a los cuartos de final, instancia que se jugará a eliminación directa. Así quedaron los demás grupos El Clásico Mundial 2026 contará con cuatro zonas: Grupo A (San Juan): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Grupo B (Houston): México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil e Italia. Grupo C (Tokio): Japón, China Taipéi, República Checa, Australia y Corea del Sur. Grupo D (Miami): República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Nicaragua e Israel. Las semifinales y la final se disputarán en Miami entre el 15 y el 17 de marzo.