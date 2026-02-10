x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cetré sí va a Boca Juniors? Este es el análisis de Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes

El delantero colombiano Edwuin Cetré está cerca de fichar con Boca Juniors, que no pudo contratar a Marino Hinestroza.

  • Cetré ya ha jugado en clubes de Uruguay, México, Colombia y Argentina. FOTO AFP
    Cetré ya ha jugado en clubes de Uruguay, México, Colombia y Argentina. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

¿Edwuin Cetré será nuevo jugador de Boca Juniors?

El delantero colombiano entrenó con normalidad con Estudiantes el domingo, pero llamó la atención que el lunes en la noche no hizo parte del juego que su actual club, Estudiantes, ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, por la cuarta fecha del Apertura argentino. Suma tres juegos sin actuar.

Al jugador que nació en Cali hace 28 años se le vio en la tribuna, tomando mate y acompañado de su pareja.

Lo que también sorprendió fueron las palabras del entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, cuando le preguntaron en rueda de prensa sobre el futuro inmediato del atacante criollo y sobre la posibilidad de que Boca se haga a sus servicios.

Lea aquí: Conozca el millonario monto que Boca Juniors pagaría por el colombiano Edwuin Cetré

“Me parece que está avanzado. Este es un deporte que genera mucha pasión, pero al fin y al cabo se mueve por plata“.

Y continuó: “Hay muchos chicos a los que ya les queda poco tiempo, porque la parte productiva del jugador empieza a decaer”.

Cetré llegó a Estudiantes en 2023 procedente de Independiente Medellín. En el equipo argentino suma 12 goles y 12 asistencias en 86 partidos.

Este año, Edwin jugó el 19 de enero en la goleada 4-0 de su equipo contra Ituzaingó (Copa Argentina, 1ª Ronda) y el 23 de ese mes en el empate 1-1 ante Independiente (jornada 1, Apertura, Jornada 1).

Tras caerse el fichaje de Marino Hinestroza, que de Nacional llegó finalmente a Vasco de Gama, Boca hace esfuerzos para contratar a Cetré, que suma cuatro títulos con Estudiantes.

Siga leyendo: Marino Hinestroza se pronunció en redes y revivió la polémica por su fallida llegada a Boca Juniors

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Edwuin Cetré?
Es un delantero colombiano de 28 años, nacido en Cali, que juega en Estudiantes de La Plata desde 2023.
¿Por qué Boca Juniors está interesado en Cetré?
Boca busca reforzar su ataque tras caerse otras opciones en el mercado y ve en Cetré un jugador con experiencia y títulos recientes.
¿Cuántos goles lleva Edwuin Cetré en Estudiantes?
Suma 12 goles y 12 asistencias en 86 partidos oficiales con el club argentino.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Boca Juniors
Jugadores
Argentina
Edwuin Cetré
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida