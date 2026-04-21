Alcaldía de Bogotá defiende decreto que restringe ventas informales en espacio público

La Alcaldía de Bogotá defendió la expedición del Decreto 117 de 2026, una normativa que ha generado polémica al establecer nuevas restricciones para las ventas informales en la ciudad, con el argumento de proteger la salubridad y la seguridad en el espacio público.
La medida, que regula actividades de comercio ambulante, prohíbe el uso de cilindros de gas y sustancias inflamables en las calles, así como prácticas como la venta de alimentos sin condiciones adecuadas o la prestación de servicios informales como peluquería, tatuajes e incluso procedimientos odontológicos en vía pública. Según el Distrito, el objetivo es equilibrar el derecho al trabajo con la protección de la salud de los ciudadanos y la recuperación del espacio público.
La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, explicó que uno de los puntos más sensibles es la restricción al uso de pipetas de gas, ampliamente utilizadas por vendedores de alimentos. “La manipulación inadecuada puede generar emergencias”, señaló, al insistir en que se habilitarán zonas especiales y esquemas organizados, como espacios tipo ‘food trucks’, que cumplan con normas sanitarias.