Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

Cuando el balón empiece a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el duelo México vs. Sudáfrica, el Mundial de 2026 marcará el inicio de la mayor Copa del Mundo de la historia, pero también pondrá en marcha una maquinaria económica que, según estimaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría generar hasta US$80.100 millones en producción económica global. Además, aportaría US$40.900 millones al producto interno bruto (PIB) mundial y respaldaría cerca de 824.000 empleos.
La edición, que se extenderá hasta el 19 de julio, con la gran final que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, será la primera con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. La ampliación del formato no solo incrementó el número de encuentros, sino también el potencial económico, comercial y mediático del torneo.
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