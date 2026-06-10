Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

Cuando el balón empiece a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el duelo México vs. Sudáfrica, el Mundial de 2026 marcará el inicio de la mayor Copa del Mundo de la historia, pero también pondrá en marcha una maquinaria económica que, según estimaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría generar hasta US$80.100 millones en producción económica global. Además, aportaría US$40.900 millones al producto interno bruto (PIB) mundial y respaldaría cerca de 824.000 empleos. La edición, que se extenderá hasta el 19 de julio, con la gran final que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, será la primera con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. La ampliación del formato no solo incrementó el número de encuentros, sino también el potencial económico, comercial y mediático del torneo. Le puede interesar: El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Un Mundial que moverá miles de millones en la economía global

Solo en Estados Unidos, el impacto estimado alcanza US$30.500 millones en producción económica, US$17.200 millones en aporte al PIB y cerca de 185.000 puestos de trabajo. El tamaño de las economías anfitrionas explica parte de estas proyecciones. De acuerdo con Bank of America Global Research (BofA), Estados Unidos cuenta actualmente con una economía valorada en US$31,9 billones, muy por encima de los US$7,2 billones que registraba cuando organizó el Mundial de 1994. Las 16 ciudades anfitrionas reúnen una economía conjunta de US$11,1 billones, una población cercana a 128 millones de habitantes y reciben más de 33 millones de visitantes internacionales cada año. Nueva York/Nueva Jersey lidera entre las sedes con un PIB de US$2,4 billones y más de 9,5 millones de turistas internacionales anuales. Le siguen Los Ángeles, con US$1,4 billones, y Dallas y Houston, que superan los US$800.000 millones cada una. En México, Ciudad de México registra una economía cercana a US$400.000 millones y una población próxima a los 22 millones de habitantes, mientras que Monterrey y Guadalajara sobresalen como polos industriales y manufactureros. En Canadá, Toronto alcanza un PIB de US$400.000 millones y Vancouver de US$200.000 millones. Los organizadores esperan, además, una exposición sin precedentes. BofA calcula que más de 6.000 millones de personas participarán o interactuarán con el torneo, una cifra equivalente a más del 75% de la población mundial. La asistencia acumulada a los estadios podría llegar a 6,5 millones de espectadores, aunque otras estimaciones sitúan la cifra alrededor de cinco millones de asistentes.

La FIFA apunta a ingresos récord por US$9.000 millones

La FIFA también espera romper todos sus récords financieros. Un informe de S&P Global Market Intelligence proyecta ingresos cercanos a US$9.000 millones para el organismo rector del fútbol mundial, la cifra más alta registrada en la historia de los mundiales. La principal fuente de recursos seguirá siendo la comercialización de los derechos de televisión y retransmisión. Según las proyecciones, estos aportarán alrededor de US$3.900 millones, es decir, casi la mitad de los ingresos totales previstos para la FIFA. El torneo generaría además unas 6.000 millones de interacciones entre plataformas de televisión y servicios digitales, reflejando la creciente importancia del consumo de contenido deportivo a través de canales digitales. Los ingresos por boletería también alcanzarán niveles históricos. S&P Global Market Intelligence estima que la venta de entradas superará en US$950 millones los ingresos obtenidos en el Mundial de Qatar 2022 e incluso las previsiones para el Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. Lea más: Roaming en el Mundial 2026: cuánto cuesta conectarse en México, EE.UU. y Canadá

Clubes y selecciones recibirán una bolsa histórica de premios