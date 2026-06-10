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Un policía activo y dos civiles irán a la cárcel por el asesinato de dos policías en Medellín

La Fiscalía imputó cargos y logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres señalados de participar en el crimen de los investigadores Yuli Giraldo y el patrullero John Zapata.

  • El intendente de la Policía, Jhon Alexander López Villada, y dos civiles, Cipriano Alonso Carrasquilla Parra y Óscar Manuel Villegas García, fueron procesados por el asesinato de dos oficiales el pasado viernes 5 de junio en Medellín. Foto: cortesía.
    El intendente de la Policía, Jhon Alexander López Villada, y dos civiles, Cipriano Alonso Carrasquilla Parra y Óscar Manuel Villegas García, fueron procesados por el asesinato de dos oficiales el pasado viernes 5 de junio en Medellín. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres por su presunta participación en el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional ocurrido el pasado 5 de junio en el barrio Laureles, en Medellín.

Los procesados son el intendente jefe de la Policía Nacional, Jhon Alexander López Villada, y dos civiles, Cipriano Alonso Carrasquilla Parra y Óscar Manuel Villegas García. Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en los hechos que terminaron con la muerte de dos oficiales de la Policía: la subintendente Yuli Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años de edad, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos uniformados se encontraban realizando labores de verificación sobre un vehículo que había sido reportado como hurtado cuando ocurrió el ataque el viernes 5 de junio en horas de la noche, en el barrio Lorena de la Comuna 11, Laureles, en Medellín.

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La principal hipótesis de la investigación señala que el intendente López Villada habría confundido a las víctimas con integrantes de una estructura dedicada al hurto de automotores y, en medio de esa situación, presuntamente disparó contra el patrullero Zapata Vásquez, quien cayó al suelo por el impacto de la bala.

El ente acusador también sostiene que el civil Carrasquilla Parra habría tomado el arma de dotación del uniformado caído y posteriormente persiguió y disparó contra la subintendente Giraldo Morales.

Aunque Zapata Vásquez y Giraldo Morales fueron trasladados a un centro médico, ambos terminaron por fallecer.

Por su parte, las labores investigativas permitieron establecer que el otro particular, Villegas García, tenía en su poder el arma de dotación de uno de los policías asesinados cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al intendente López Villada el delito de homicidio agravado. A Carrasquilla Parra y Villegas García les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

Tras escuchar a las partes, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres procesados mientras avanza la investigación judicial.

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El caso generó conmoción en Medellín debido a que las víctimas eran investigadores activos de la Sijín y porque entre los judicializados figura un miembro activo de la Policía Nacional. Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades han adelantado labores de policía judicial, análisis de videos de seguridad y recolección de testimonios para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el doble homicidio.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa para determinar con precisión la participación de cada uno de los implicados y establecer todas las responsabilidades penales derivadas de este caso.

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