Un policía activo y dos civiles irán a la cárcel por el asesinato de dos policías en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres por su presunta participación en el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional ocurrido el pasado 5 de junio en el barrio Laureles, en Medellín.

Los procesados son el intendente jefe de la Policía Nacional, Jhon Alexander López Villada, y dos civiles, Cipriano Alonso Carrasquilla Parra y Óscar Manuel Villegas García. Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en los hechos que terminaron con la muerte de dos oficiales de la Policía: la subintendente Yuli Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años de edad, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos uniformados se encontraban realizando labores de verificación sobre un vehículo que había sido reportado como hurtado cuando ocurrió el ataque el viernes 5 de junio en horas de la noche, en el barrio Lorena de la Comuna 11, Laureles, en Medellín.

También le puede interesar: Tragedia en Medellín: intendente retirado mató a dos policías

La principal hipótesis de la investigación señala que el intendente López Villada habría confundido a las víctimas con integrantes de una estructura dedicada al hurto de automotores y, en medio de esa situación, presuntamente disparó contra el patrullero Zapata Vásquez, quien cayó al suelo por el impacto de la bala.

El ente acusador también sostiene que el civil Carrasquilla Parra habría tomado el arma de dotación del uniformado caído y posteriormente persiguió y disparó contra la subintendente Giraldo Morales.

Aunque Zapata Vásquez y Giraldo Morales fueron trasladados a un centro médico, ambos terminaron por fallecer.

Por su parte, las labores investigativas permitieron establecer que el otro particular, Villegas García, tenía en su poder el arma de dotación de uno de los policías asesinados cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos.