“La ley no es suficiente”: alcalde Galán critica decisión que dejó en libertad a dos fleteros tras ser capturados en Bogotá

Con una frase contundente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó a la reciente liberación de dos hombres que al parecer pertenecen a un grupo dedicado al fleteo en la capital del país: “Así es muy difícil, francamente”. Le puede interesar: Revelan audio en el que ‘Pipe Tuluá’ dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro Los señalados fueron capturados por la Policía Metropolitana en posesión de armas de fuego justo antes de cometer un nuevo golpe. “En Fontibón, capturamos a estos hombres con armas de fuego en un vehículo. Al parecer, harían parte de un grupo criminal dedicado al hurto en la modalidad de fleteo”, expresó la policía en redes sociales.

Sin embargo, pese a que las autoridades los tenían plenamente identificados por su participación en al menos cuatro eventos previos, los cuales Galán calificó como “violentos y con armas”, un juez decidió dejarlos en libertad el mismo día. El mandatario distrital enfatizó que, aunque el trabajo operativo de vigilancia y captura se realizó con éxito tras haber capturado a los sujetos en flagrancia, el sistema judicial no logró mantener a los sospechosos tras las rejas. “Así es muy difícil, francamente. Yo no estoy cuestionando al juez; él toma sus decisiones en el marco de lo que la ley le permite, pero, evidentemente, como muestra este caso, la ley no es suficiente para sacar de la calle a los delincuentes violentos”, sentenció Galán en sus redes sociales.

Según lo informado por el alcalde, esta no sería la primera vez que algo así sucede en la capital y en el resto de Colombia, siendo un punto claro en el que “flaquea la justicia colombiana” con respecto a este tipo de casos como son los hurtos en el país.

Las cifras de impunidad en armas y hurtos

La denuncia del alcalde, realizada en un video por sus redes sociales, puso bajo la lupa las estadísticas de judicialización en la ciudad durante 2025. En el transcurso del año pasado, se registraron 1.690 capturas por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Del total de estos operativos, el 78 % se realizó en flagrancia. No obstante, el desenlace judicial, según el mandatario, muestra una brecha significativa: 1.115 personas terminaron en libertad, mientras que solo 518 fueron enviadas a prisión y 17 recibieron detención domiciliaria. Pero el escenario es aún más crítico en cuanto al hurto.

Según los datos oficiales presentados por la administración, de los 5.025 delincuentes capturados por este delito en Bogotá, 4.497 recuperaron su libertad. Esta cifra representa el 89 % de los casos atendidos por el sistema de justicia.

Responsabilidad judicial y de la Fiscalía

Al desglosar el origen de estas liberaciones masivas por hurto en la ciudad, el alcalde Galán aseguró que se debe llevar a cabo un trabajo conjunto entre diferentes estamentos del sistema penal. Asimismo, recalcó que el 46 % de las boletas de libertad fueron otorgadas por decisión directa de los jueces de la República, mientras que el 43 % restante se dio por solicitud de la misma Fiscalía General de la Nación.

Los sujetos capturados por la Policía en Bogotá junto a los elementos materiales que les incautaron. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá y Alcaldía de Bogotá