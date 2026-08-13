Oficial: Johan Mojica jugará en el Getafe de España; el colombiano continúa en La Liga

Se acabó la novela: el lateral izquierdo de la selección Colombia, Johan Mojica, continuará su carrera en la primera división de España. Tras descender a la segunda división del fútbol ibérico, Mojica afrontó el Mundial 2026 de Norteamérica mientras se definía su futuro. Este 13 de agosto, al mediodía de Colombia, el Getafe de Madrid anunció la incorporación del vallecaucano proveniente del RCD Mallorca.

Mojica, quien fue uno de los jugadores más criticados del equipo nacional en la Copa del Mundo, mantiene su carrera al más alto nivel, al menos por el próximo año. Si bien los “Azulones” no son un equipo que compita por títulos en España, son habituales en La Liga y se mantienen en mitad de tabla, sin ser candidatos, pero tampoco sufren con el descenso constantemente.

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El canterano del Deportivo Cali fue anunciado como una de las piezas fundamentales de Néstor Lorenzo en la selección. Algo que es cierto, pues desde que asumió el argentino, Mojica estuvo ahí, siendo el dueño de la banda izquierda tricolor. El que siga en el balompié de élite es una noticia más que positiva para el combinado patrio, al menos se asegura de competir con los mejores semana tras semana.

La oficialización se dio a través de un comunicado en las redes sociales del club madrileño. “Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo. Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano. ¡Bienvenido a Getafe, Mojica!”, se puede leer en el trino del “Azulón”.