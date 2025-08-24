“No es un juego, es una amenaza muy seria”: alcalde de Cali tras conocerse plan para atentar contra su vida y la de la gobernadora Dilian Francisca Toro

Cali está en máxima alerta por las acciones de los grupos al margen de la ley, pues luego del atentado perpetrado en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, en las últimas horas se conoció un plan para atentar en contra del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Sobre estos planes se pronunció el mandatario de la capital valluna, quien ante el medio radial Blu Radio confesó que semanas atrás ya conocía sobre los planes para atentar contra su integridad.

“Esta es una amenaza que conocemos hace algunas semanas como resultado del bloque de búsqueda, y mis medidas ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas”, expresó ante ese medio.

Eder afirmó que estas amenazas no son un juego y que es un riesgo que está dispuesto a asumir. “Confío en la fuerza pública y su capacidad para cuidarme”, agregó.

“Es una amenaza muy seria, estos sin vergüenzas nos quieren llevar a la década de los ochenta para asesinar a gobernantes y dirigentes públicos poniendo bombas en medio de civiles”, concluyó Eder respecto al momento que vive la ciudad.