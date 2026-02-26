La operación empresarial más grande del 2025 en Colombia fue la venta de Banistmo por US$1.418 millones

El mercado de fusiones y adquisiciones, conocido como M&A, en Colombia perdió ritmo en 2025.
De acuerdo con el informe anual de Aon, elaborado en colaboración con TTR Data y Datasite, el país registró 288 transacciones entre enero y diciembre, lo que representa una caída del 7% en volumen frente a 2024.
El ajuste fue más fuerte en valor. Las operaciones sumaron US$10.039 millones, una contracción del 18% frente al año anterior. Aun así, Colombia logró mantenerse en el tercer lugar en valor de transacciones en América Latina.
