La operación empresarial más grande del 2025 en Colombia fue la venta de Banistmo por US$1.418 millones

El mercado colombiano de fusiones y adquisiciones cayó en 2025 en volumen y valor, aunque se mantuvo tercero en Latinoamérica, según informe anual de Aon. ¿Qué está pasando en el país?

  La transacción más destacada del cuarto trimestre fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest —matriz de Bancolombia— a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., por aproximadamente US$1.418 millones. FOTO: Camilo Suárez.
    La transacción más destacada del cuarto trimestre fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest —matriz de Bancolombia— a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., por aproximadamente US$1.418 millones. FOTO: Camilo Suárez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
El mercado de fusiones y adquisiciones, conocido como M&A, en Colombia perdió ritmo en 2025.

De acuerdo con el informe anual de Aon, elaborado en colaboración con TTR Data y Datasite, el país registró 288 transacciones entre enero y diciembre, lo que representa una caída del 7% en volumen frente a 2024.

El ajuste fue más fuerte en valor. Las operaciones sumaron US$10.039 millones, una contracción del 18% frente al año anterior. Aun así, Colombia logró mantenerse en el tercer lugar en valor de transacciones en América Latina.

Puede leer: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Sectores líderes en M&A Colombia 2025: software, banca y energías renovables

Por sectores, el software especializado por industria lideró la actividad con 35 transacciones, aunque con una disminución del 10% frente a 2024.

Le siguió banca e inversión con 26 operaciones, pero con un retroceso marcado del 43%.

El dato que sorprendió fue el crecimiento de energías renovables, con 25 transacciones, un salto del 127% frente al año anterior. También se movió el segmento de internet, software y servicios de TI, con 19 operaciones, aunque con una caída del 41%.

La lectura del reporte da cuenta que el mercado no se detuvo, pero se volvió más selectivo.

Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon, explicó que 2025 fue un año de actividad constante, pero con inversionistas más exigentes. “El cierre de operaciones dependió cada vez más de la solidez de los fundamentos, la resiliencia del flujo de caja y la correcta estructuración de riesgos”.

De cara a 2026, añadió, el foco estará en la ejecución, es decir, gobernanza, cumplimiento y mecanismos de mitigación de riesgos serán determinantes en un entorno con mayor sensibilidad regulatoria y política.

Puede leer aquí: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

La operación más grande: venta de Banistmo por US$1.418 millones

La transacción más destacada del cuarto trimestre fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., por aproximadamente US$1.418 millones.

El acuerdo incluye la totalidad de las acciones de Banistmo y sus sociedades subordinadas.

La operación se enmarca en una estrategia de optimización de portafolio y fortalecimiento del enfoque regional de servicios financieros de Cibest. Está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes en Panamá.

La operación más destacada del cuarto trimestre de 2025 fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., en un acuerdo valorado en aproximadamente $1.418 millones de dólares.
La operación más destacada del cuarto trimestre de 2025 fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., en un acuerdo valorado en aproximadamente $1.418 millones de dólares.

Inversión extranjera en Colombia: Estados Unidos lidera en número, Canadá en monto

Entre enero y diciembre de 2025, Estados Unidos fue el principal inversor en Colombia por número de adquisiciones, con 61 transacciones que sumaron US$425,54 millones.

Le siguieron España con 25 operaciones (US$464,08 millones) y Canadá con 15 transacciones, pero por un monto significativamente mayor: US$1.857,83 millones. Brasil y México registraron 10 operaciones cada uno, con valores de US$173,04 millones y US$53,12 millones, respectivamente.

En el frente cross-border, las empresas colombianas apostaron principalmente por México, con 12 transacciones por US$129,05 millones.

Luego aparecen Chile (US$46 millones) y Perú (monto no estimado), con seis operaciones cada uno; Panamá con cinco transacciones por US$1.003 millones; y Estados Unidos con cuatro operaciones por US$3,8 millones.

Entérese: Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Pedro da Costa, head de M&A and Transaction Solutions para América Latina en Aon, explicó que 2025 fue un año desafiante en la región, menos transacciones en algunos mercados, pero con un aumento significativo en el valor agregado.

Según el ejecutivo, “el mercado operó con valoraciones más racionales y estructuras analíticas más disciplinadas”. El cierre dependió de la calidad de los activos, la resiliencia de caja y los mecanismos de protección.

En términos de apetito, se observaron grandes compañías e inversores estratégicos buscando consolidación y reposicionamiento de portafolio, así como gestores de Private Equity más criteriosos, que entran con mayor convicción cuando existe una tesis clara.

Además: Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia

