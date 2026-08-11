“Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali

Por medio de un mensaje publicado este martes 11 de agosto en sus redes sociales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los equipos de emergencia se encuentran activos y monitoreando la situación, luego de haber sentido un nuevo temblor que tuvo como epicentro, nuevamente, a San José del Palmar, en Chocó. Le puede interesar: Atención: Sismo de 3.8 volvió a sacudir al departamento del Chocó: ya van más de 55 réplicas Y es que este municipio del departamento chocoano —que sufrió de primera mano el sacudón de 7.4— volvió a ser el epicentro de una fuerte réplica ocurrida este martes 11 de agosto a las 10:43 de la mañana. Esta vez la magnitud fue de 3.8, y la profundidad fue de 99 kilómetros.

Es por eso que, con el fin de no causar más alarma e incertidumbre en medio de las labores de búsqueda que se adelantan en todos los territorios afectados del país tras el fuerte terremoto de este lunes, el alcalde Eder confirmó la repercusión de esta réplica en Cali y pidió mantener la calma frente a la situación. “Acaba de registrarse un nuevo temblor en Cali. Quiero hacer un llamado a la calma a todos los caleños, a mantenernos atentos y actuar con responsabilidad. Nuestros equipos de emergencia están activos y monitoreando la situación. Les pido seguir únicamente la información oficial del Distrito”, señaló el mandatario.

Asimismo, el alcalde recordó que en este tipo de situaciones lo más importante es “mantener la serenidad” y “estar preparados ante cualquier eventualidad”, debido a que después del terremoto de este lunes, las réplicas son normales y constantes, tal y como lo dijeron los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). “En estos momentos, lo más importante es mantener la serenidad, revisar a nuestros familiares y vecinos y estar preparados ante cualquier eventualidad. Cali es una ciudad fuerte y solidaria. Unidos vamos a superar esta situación”, expresó Eder.

Las labores de rescate en los destroszos de Cali. FOTO: AFP

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . De acuerdo con la entidad pública, especializada en este tipo de sucesos naturales, con este reciente movimiento telúrico ya van más de 55 réplicas desde el terremoto de 7.4 que se originó allí en la mañana del 10 de agosto. Por ahora no hay detalles de si esta nueva réplica causó más daños significativos; sin embargo, ha sido la más fuerte desde la emergencia inicial. Todas han sido informadas y registradas por el SGC en sus medios oficiales.

Las autoridades siguen vigilando y trabajando desde el PMU

Tras casi 24 horas y labores incansables de búsqueda y atención, Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 181 fallecidas y 1310 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas. Por su parte, desde la capital del Valle del Cauca, el alcalde señaló que continúan con la vigilancia permanente desde el centro de la ciudad. “El Puesto de Mando Unificado (PMU) continúa instalado y activo en Cali para coordinar, en tiempo real, la atención de la emergencia”, detalló Eder.

Algunas de las personas evacuando sus hogares tras el terremoto. FOTO: AFP

Uno de los testimonios que recogió EL COLOMBIANO en Cali, una de las ciudades más afectadas, fue el de Paula Jimena Castrillón, quien estaba en la cocina de su apartamento preparando el desayuno junto a su familia cuando comenzó el movimiento. “Empezamos a ver que la estufa se movía”, recuerda. De esta manera, el alcalde señaló que cada uno de los organismos de rescate se encuentra pendiente para responder con la mayor rapidez lo que pueda seguir ocurriendo en el transcurso de los días, en las diferentes zonas de la ciudad de Cali.

“Desde allí seguimos monitoreando las zonas afectadas, articulando a nuestros organismos de socorro y tomando decisiones para responder con rapidez a las necesidades de los caleños. Seguimos al frente, coordinados y trabajando sin descanso para recuperar a Cali”, concluyó. También le puede interesar: Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas

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