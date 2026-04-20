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Esquizofrenia y otros trastornos: detalles del perfil y las motivaciones del agresor en el set de Sin senos sí hay paraíso

El comandante de la Policía de Bogotá informó que manejan como hipótesis una posible equivocación por parte del agresor, quien murió en el lugar.

  • Ataque en set de producción en Bogotá. Foto: captura de video
    Ataque en set de producción en Bogotá. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades continúan investigando el ataque ocurrido en el set de producción de Sin senos sí hay paraíso, en el que murieron tres personas.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que la principal hipótesis apunta a que se habría tratado de “una equivocación”. Según explicó, el agresor, identificado como José Cubillos, de 24 años, presentaba antecedentes de trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, episodios de violencia y bipolaridad, y había sido internado en varias ocasiones en centros de salud mental.

El oficial detalló que un día antes del ataque, Cubillos acudió al último centro donde estuvo hospitalizado para solicitar su historia clínica. Sin embargo, no logró obtenerla porque no pudo precisar su número de cédula; “dio tres números diferentes”, indicó en diálogo con Blu Radio, hecho que habría detonado su reacción violenta, aunque esto sigue siendo materia de investigación.

De acuerdo con la Policía, el atacante habría confundido al celador del set con el de ese centro médico, lo que explicaría la agresión. “La primera víctima se encontraba fuera del set, en vía pública, recostado a una reja. El agresor pasa, se devuelve y sin mediar palabra lo ataca por la espalda con un arma cortopunzante”, relató Cristancho.

Las autoridades también señalaron que Cubillos tenía un diagnóstico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias, con episodios de desorganización del pensamiento y posibles indicios de esquizofrenia. Además, registraba antecedentes por amenazas. “Era un tipo violento”, afirmó el comandante.

El agresor murió en el lugar tras ser reducido por personas presentes en la escena.

En medio de los hechos fueron capturados Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, quienes posteriormente quedaron en libertad. Según se estableció, ambos intervinieron para defender a dos compañeros del equipo de grabación que fueron asesinados.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.

Le puede interesar: Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

El ataque ocurrió hacia las 2:14 de la tarde del sábado 18 de abril en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches, en Bogotá.

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