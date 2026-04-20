Esquizofrenia y otros trastornos: detalles del perfil y las motivaciones del agresor en el set de Sin senos sí hay paraíso

Las autoridades continúan investigando el ataque ocurrido en el set de producción de Sin senos sí hay paraíso, en el que murieron tres personas.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que la principal hipótesis apunta a que se habría tratado de “una equivocación”. Según explicó, el agresor, identificado como José Cubillos, de 24 años, presentaba antecedentes de trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, episodios de violencia y bipolaridad, y había sido internado en varias ocasiones en centros de salud mental.

El oficial detalló que un día antes del ataque, Cubillos acudió al último centro donde estuvo hospitalizado para solicitar su historia clínica. Sin embargo, no logró obtenerla porque no pudo precisar su número de cédula; “dio tres números diferentes”, indicó en diálogo con Blu Radio, hecho que habría detonado su reacción violenta, aunque esto sigue siendo materia de investigación.