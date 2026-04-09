Con Mejía y Lemus: Petro rota en agencias de Inteligencia a funcionarios con líos judiciales

El Gobierno Nacional no deja de sorprender con nombramientos de funcionarios cuestionados. A pesar de ser mencionado en el escándalo por los llamados “archivos de Calarcá”, y de tener investigaciones en etapa preliminar en la Procuraduría y la Fiscalía, Wilmar de Jesús Mejía fue premiado con el cargo de nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad encargada de rastrear el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.
La decisión llamó la atención porque la salida de Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde tuvo el cargo de director de Inteligencia Estratégica, se interpretó inicialmente como una consecuencia directa de las investigaciones en su contra. Sin embargo, el Gobierno terminó respaldándolo con uno de los cargos más sensibles en materia de seguridad financiera.