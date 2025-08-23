La impresionante historia del actor Alejandro Guerrero, que se fue a la guerra en Ucrania tras quedarse sin trabajo

El actor colombiano Alejandro Guerrero, recordado por sus papeles en producciones como Hombres de Honor, La ley del corazón y Las muñecas de la mafia, vivió una experiencia que pocos imaginarían: dejar las cámaras para empuñar un fusil en la guerra de Ucrania.
A los 51 años, y tras la crisis económica que golpeó al gremio artístico durante la pandemia, Guerrero tomó una decisión radical: convertirse en combatiente extranjero en un conflicto que no era suyo. “La vida es de decisiones y esta ya estaba tomada”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO.
Con la suspensión de producciones televisivas en 2020, el actor vio cómo sus ingresos se esfumaban. Sus negocios paralelos también quebraron y las deudas se acumularon. Fue entonces cuando, alentado por conocidos y por su propia experiencia en el Ejército en su juventud, aceptó el riesgo de viajar a Ucrania en 2023.