La impresionante historia del actor Alejandro Guerrero, que se fue a la guerra en Ucrania tras quedarse sin trabajo

El actor colombiano Alejandro Guerrero, recordado por sus papeles en producciones como Hombres de Honor, La ley del corazón y Las muñecas de la mafia, vivió una experiencia que pocos imaginarían: dejar las cámaras para empuñar un fusil en la guerra de Ucrania. A los 51 años, y tras la crisis económica que golpeó al gremio artístico durante la pandemia, Guerrero tomó una decisión radical: convertirse en combatiente extranjero en un conflicto que no era suyo. “La vida es de decisiones y esta ya estaba tomada”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO. Lea aquí: Trump y Zelenski trazan ruta de paz pero sin un alto al fuego Con la suspensión de producciones televisivas en 2020, el actor vio cómo sus ingresos se esfumaban. Sus negocios paralelos también quebraron y las deudas se acumularon. Fue entonces cuando, alentado por conocidos y por su propia experiencia en el Ejército en su juventud, aceptó el riesgo de viajar a Ucrania en 2023.

“Al principio pensé que sería algo pasajero, que podría pagar deudas y volver. Pero desde que uno cruza la frontera, sabe que no hay vuelta atrás”, relató.

Una vez en territorio ucraniano, se integró a una unidad extranjera donde, gracias a su nivel de inglés, llegó a comandar una escuadra de más de 60 hombres. La realidad, sin embargo, distaba mucho de lo esperado: el sueldo básico de 500 dólares solo aumentaba en zonas de combate, mientras los riesgos eran constantes. “Salir vivo de Ucrania es una lotería”, confesó. Su permanencia en el frente se vio marcada por un episodio mediático. En julio de 2023, durante una entrevista radial en Colombia, aconsejó a sus compatriotas no viajar a Ucrania, pues “no se justificaba el riesgo por lo que se recibía”. El comentario, que se viralizó en redes sociales, fue malinterpretado en el ejército ucraniano y precipitó la ruptura de su contrato. Le puede interesar: “Vienen a una guerra, no de paseo”: la advertencia que habría hecho un mercenario colombiano antes de morir en Ucrania “Jamás hablé mal de ellos, al contrario, admiro profundamente a los ucranianos. Pero lo tomaron como una afrenta”, recordó.

Así fue su regreso a casa

Guerrero volvió a Colombia en octubre de 2023, con 20 kilos menos, lesiones físicas y el recuerdo de haber sobrevivido a siete meses de bombardeos, drones y combates. Su mayor recompensa, asegura, fue reencontrarse con su hija: “Ese abrazo lo fue todo”.