Asesinaron a tiros al presidente de un club europeo mientras viajaba con su hijo en carro

De acuerdo con las autoridades, el directivo del club europeo, fue interceptado en plena calle a luz del día, para que unos sujetos sin mediar palabra pudieran dispararle.

    Stavros Demosthenous, presidente del club de fútbol Karmiotissa de la segunda división de Chipre, fue asesinato este viernes 17 de octubre. FOTO: Redes sociales @karmiotissafc
    FOTO: Redes sociales @karmiotissafc y @FutbolAnadolu
    FOTO: Redes sociales @karmiotissafc y @FutbolAnadolu
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

17 de octubre de 2025
Una nueva tragedia en medio de las silenciosas calles de la ciudad de Limasol, en Chipre, ocasionó un luto nacional este viernes 17 de octubre por un acto de violencia que ha sacudido al deporte chipriota.

Stavros Demosthenous, presidente del club de fútbol Karmiotissa de la segunda división, fue mortalmente atacado a disparos mientras se desplazaba en su vehículo deportivo de color gris, según confirmó la Policía local.

FOTO: Redes sociales @karmiotissafc y @FutbolAnadolu

El empresario de 49 años, conocido en los círculos futbolísticos, fue emboscado en una calle cercana a su residencia justo después de comenzar su trayecto. En el momento del ataque, viajaba en su coche junto a su hijo, testigo directo de la tragedia.

Una ejecución planeada y a plena luz del día

Los detalles del crimen, citados por la prensa local y europea a partir de fuentes policiales, sugirieron una acción, al parecer, bien orquestada.

El vehículo de Demosthenous fue interceptado por una furgoneta, la cual se posicionó deliberadamente para bloquear su paso. Fue desde allí que sus ocupantes comenzaron a disparar contra el dirigente, sin afectar al menor que iba a su lado.

FOTO: Redes sociales @karmiotissafc y @FutbolAnadolu

Tras el ataque, los asaltantes ejecutaron una rápida huida. Los medios indicaron que, en un intento por borrar evidencias, los atacantes incendiaron la furgoneta utilizada en la emboscada para luego escapar en una motocicleta de gran cilindraje.

El empresario, quien también tenía negocios en la venta de coches, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Limasol, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento por las graves heridas.

La investigación está en curso

La Policía ha desplegado un amplio operativo en la zona de la emboscada, mientras la noticia de esta muerte violenta ha conmocionado a la comunidad deportiva en todo el mundo.

Con la participación del médico forense y miembros del Departamento de Investigaciones Criminalísticas, se están recolectando las pruebas necesarias para esclarecer los motivos y dar con los responsables del asesinato.

Demosthenous era una figura prominente en el fútbol de la isla. Además de presidir el Karmiotissa FC, un equipo que compite en la segunda división, en el pasado ocupó la presidencia del Aris Limassol FC, un club de la máxima categoría.

