Petro anuncia la salida del general Triana, director de la Policía, y le reclama por fallas como la matanza en Amalfi

El presidente Gustavo Petro informó en una alocución presidencial de este 17 de octubre que habrá cambios en la Policía Nacional y en su dirección: el general Carlos Triana saldrá de su puesto por las fallas que -según el jefe de Estado- encontró en varios hechos de violencia, como la matanza de 13 uniformados en el municipio de Amalfi, Antioquia, ocurrida el 21 de agosto de 2025.

“La Policía de Colombia va a cambiar. He pedido el cambio del director, que ha hecho un gran trabajo... pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente”, afirmó el jefe de Estado.

El ataque mencionado por Petro, y que ahora le pasa factura al general Triana, sucedió en la vereda Los Toros, zona rural de este municipio del Nordeste antioqueño, cuando los uniformados fueron atacados por insurgentes, inicialmente con tatucos y cuando la aeronave iba a socorrerlos, fue atacada con explosivos.

Una vez en tierra, los subversivos remataron a los sobrevimientos con disparos de armas largas. En el ataque fallecieron el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante), el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza.