Atención: bus que cubría la ruta Florencia- Cali sufrió accidente y terminó en el río Magdalena; esto se sabe

En el vehículo se transportaban 18 personas, de las cuales la mayoría fue trasladada a centros asistenciales. Una persona falleció por el siniestro.

  El bus que cubría la ruta Florencia-Cali terminó en el Río Magdalena. Foto: redes sociales
    El bus que cubría la ruta Florencia-Cali terminó en el Río Magdalena. Foto: redes sociales
  • En el bus siniestrado viajaban 18 personas. Foto: redes sociales
    En el bus siniestrado viajaban 18 personas. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
Este martes, 6 de enero, se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 45, específicamente en el sector conocido como Pericongo, en jurisdicción del municipio de Timaná, al sur del Huila.

El protagonista del hecho fue un autobús de servicio público perteneciente a la empresa Expreso La Gaitana, que cubría la ruta Florencia – Cali. Este perdió el control y terminó sumergido en las aguas del río Magdalena.

Lea también: Volcamiento de bus en la vía que conduce de Sabanalarga a Medellín dejó 18 pasajeros heridos

En el bus siniestrado a la altura del PR 34, en una zona conocida como “Las Pailas de La Gaitana” viajaban 18 personas: 16 pasajeros, el conductor y un auxiliar de transporte.

En el bus siniestrado viajaban 18 personas. Foto: redes sociales
En el bus siniestrado viajaban 18 personas. Foto: redes sociales

Tras lo ocurrido, organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos y habitantes de la zona acudieron de inmediato para realizar las labores de rescate.

Dentro del balance preliminar se conoce que 17 personas fueron trasladadas a centros asistenciales en los municipios de Timaná y Pitalito para recibir atención médica. De esas, tres heridas de gravedad.

El conductor del bus sufrió únicamente contusiones menores y permaneció en el sitio durante las diligencias de las autoridades. Una persona falleció en el hecho.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Entre las principales hipótesis se contemplan posibles fallas mecánicas, una pérdida del control por parte del conductor o el estado de la vía.

El tramo de la Ruta 45, especialmente en Pericongo, donde ocurrió el hecho, es señalado recurrentemente como un punto crítico y de alto riesgo debido a su geografía y complejidad, lo que ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a la precaución y al respeto de las normas de tránsito.

Siga leyendo: Lamentable: hallan muerta a pareja de esposos en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño

Utilidad para la vida