Atención: bus que cubría la ruta Florencia- Cali sufrió accidente y terminó en el río Magdalena; esto se sabe

Este martes, 6 de enero, se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 45, específicamente en el sector conocido como Pericongo, en jurisdicción del municipio de Timaná, al sur del Huila.

El protagonista del hecho fue un autobús de servicio público perteneciente a la empresa Expreso La Gaitana, que cubría la ruta Florencia – Cali. Este perdió el control y terminó sumergido en las aguas del río Magdalena.

En el bus siniestrado a la altura del PR 34, en una zona conocida como “Las Pailas de La Gaitana” viajaban 18 personas: 16 pasajeros, el conductor y un auxiliar de transporte.