¿Y la ejecución del presupuesto para seguridad y defensa? Estas son las críticas al Gobierno tras accidente aéreo en Putumayo

Tras el accidente aéreo en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, en Putumayo, que hasta el momento deja 70 muertos y 57 heridos, el Gobierno nacional ha quedado bajo cuestionamientos, especialmente en lo relacionado con la ejecución presupuestal en materia de fortalecimiento, defensa y seguridad nacional en las FF. MM.
Uno de los críticos ha sido Daniel Briceño, recién electo representante a la Cámara, quien en su cuenta de X, en varios mensajes, ha hecho referencia a esa ejecución presupuestal, uno de ellos reza así:
“Toda mi solidaridad con los miembros de las FFMM y sus familias por el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo). El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”.
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Este es otro de los trinos de Briceño en torno a la poca ejecución en rubros de defensa y seguridad nacional mientras el presidente Gustavo Petro ha pedido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avanzar en la apropiación de recursos con el Ministerio de Hacienda para distintos temas de seguridad nacional.