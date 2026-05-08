Superservicios inicia vigilancia a Canacol Energy y exige cumplimiento de contratos

La Superintendencia de Servicios Públicos anunció el inicio de una vigilancia especial sobre las empresas CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, filiales de Canacol Energy en el país, tras el anuncio de una posible suspensión de contratos de suministro de gas natural.

La medida busca verificar las condiciones operativas y comerciales de las compañías, así como garantizar la continuidad del servicio público de gas natural para los usuarios finales.

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Según explicó la entidad, el monitoreo se enfocará en las actividades de producción y comercialización de gas natural desarrolladas por las filiales de Canacol dentro del mercado mayorista colombiano.

La Superintendencia señaló que esta actuación tiene como propósito revisar la suficiencia operativa de las empresas y confirmar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del sistema energético nacional.

Cabe recordar que Canacol Energy es el segundo mayor productor de gas del país, con cerca del 8% del suministro nacional y alrededor del 50% del abastecimiento de la Costa Caribe.