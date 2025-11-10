Abogado de víctimas del accidente en la Avenida Mutis en Bogotá desmiente versión del “conductor elegido”

El abogado de la familia de las víctimas del fatal accidente ocurrido el 31 de octubre en la avenida José Celestino Mutis, en el occidente de Bogotá, desmintió la versión entregada por los ocupantes del vehículo involucrado, quienes aseguraron haber contratado un conductor elegido la madrugada del siniestro. El trágico hecho dejó dos motociclistas muertos —Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja que se dirigía a su trabajo por la vía hacia Cota— y tres personas heridas. Según el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las familias, “no existe tal conductor elegido y el vehículo no contaba con una póliza de responsabilidad civil extracontractual”, lo que agrava la situación judicial de los implicados.

El jurista pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con los actos urgentes del proceso, citar a interrogatorio a Edwin Delgado y Camila Bermúdez, y emitir orden de captura e imputación de cargos contra la persona que continúa prófuga.

Así quedó el automóvil tras el accidente. FOTO: redes sociales.

Castellanos agregó que el supuesto conductor, identificado como Rubén Romero, de nacionalidad extranjera, habría estado consumiendo licor junto con la pareja en un bar hacia las 3:00 de la madrugada. “Lamentablemente, este establecimiento no ha querido suministrar los videos donde podría comprobarse si esa persona bebió o no alcohol”, puntualizó el abogado. En contexto: Revelan video del mortal accidente en la avenida Mutis en Bogotá La pareja fallecida dejó un bebé de pocos meses, lo que ha generado profunda indignación en la comunidad, que exige esclarecer quién conducía realmente el carro blanco que terminó volcado y arrolló a las víctimas.

El pronunciamiento de la pareja

Anteriormente, la pareja involucrada en el accidente —Edwin Delgado y Camila Bermúdez— señaló en un comunicado que no iban conduciendo el vehículo al momento del siniestro. Afirmaron que habían contratado a un conductor elegido, identificado como Rubén Romero, quien habría huido tras el choque. Delgado insistió en que ambos permanecieron en el lugar y fueron trasladados a una clínica, además de expresar condolencias a las familias de Viviana Suárez y Carlos Cavadía, las dos víctimas mortales del accidente.

Bloque de preguntas y respuestas