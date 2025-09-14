Proyecto en el Concejo de Bogotá reta sentencia de la Corte sobre aborto: hasta examen mental exigiría

Aunque el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 de gestación, en el Concejo de Bogotá avanza una iniciativa que ha generado alerta entre organizaciones sociales y defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Se trata del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, presentado por la concejal Clara Lucía Sandoval, del Partido Liberal.
La propuesta, aprobada en primer debate el pasado 23 de mayo en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, plantea la creación de un plan de acompañamiento para mujeres durante el embarazo, la lactancia y el posparto, con énfasis en apoyo psicosocial y salud mental. Sin embargo, una de sus disposiciones encendió las alarmas: el llamado a establecer acciones de sensibilización y capacitación a servidores públicos en “alternativas a la IVE” (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Además incluiría una valoración de salud mental obligatoria antes de acceder al procedimiento.
Organizaciones feministas consideran que el articulado introduce un riesgo de presión indebida sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Según La Mesa por la Vida, la iniciativa “crea obstáculos injustificados, desconoce la normatividad nacional vigente y abre la puerta a nuevas trabas para acceder a la IVE”.
“Ofrecer alternativas a la IVE en contextos de atención en salud mental puede derivar en presiones directas o indirectas que afectan la libertad de decisión”, advirtió la plataforma, que además pidió archivar el proyecto al considerarlo inconstitucional.