Más de 4.000 defensores públicos están a punto de terminar sus contratos: ¿qué implica?

Colombia es el país con más abogados en el mundo según datos de World Population Review. Aún así, no todos pueden pagar uno, y el Estado, que debería desembolsar recursos económicos para pagar defensores públicos para atender a quienes no tienen un abogado de confianza, ha presentado demoras en los pagos y ha ido bajando el presupuesto.
La situación fue denunciada a finales del año pasado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y ratificada por Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación de Defensores Públicos.
Y es que, actualmente, el presupuesto disponible no es suficiente para asegurar que, durante el segundo semestre de 2026, opere con normalidad el Sistema Nacional de Defensoría Pública, encargado de brindar representación legal a quienes no pueden costear un abogado.
Además, según las partes mencionadas, es urgente asignar recursos adicionales desde ahora, ya que, de lo contrario, a comienzos de 2027 podría verse afectado el funcionamiento de la justicia al no poder garantizarse el derecho a la defensa de las personas procesadas.
En entrevista con El Tiempo, León aseguró: “En julio vencen muchos contratos y existe el riesgo de que se recorte un porcentaje de los recursos, lo que impactaría directamente la nómina de los defensores públicos. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para que revise”.