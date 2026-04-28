Nicolás Tascón, el niño que llegó “tarde” a la piscina y se convirtió en figura de la natación artística

Nicolás Aslender Tascón Velásquez llegó tarde a la natación artística: inició a los 11 años. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que se convierta en una gran promesa de este deporte, no solo para el Valle y el país, sino a nivel internacional, donde ya ha empezado a cosechar oros. Este caleño de 18 años sufrió desde muy pequeño de rinitis alérgica y cornetes obstruidos, condiciones que limitaron su inicio en la natación. No obstante, cuando cumplió los 10 años, el médico le sugirió a su madre, Ximena Velásquez, que llevara al niño a la piscina por salud. También le puede interesar: ¿Cómo ha sido el renacer de Gustavo Sánchez, el campeón colombiano que brilla en el Mundial de Natación Artística? Así lo hizo y, en tan solo tres meses, Nicolás aprendió a nadar. Debido a las condiciones que mostró, le preguntaron si quería seguir entrenando en una modalidad específica. Le ofrecieron polo acuático, clavados o natación de carreras, pero él ya había visto los entrenamientos de la Selección Valle de natación artística y se decidió por esa disciplina. En ese momento no había niños en dicha modalidad, pero ante su insistencia, a la semana empezó a entrenar; al mes de formación ya se destacaba.

En las piscinas conoció a Gustavo Sánchez Acero, quien no solo se convirtió en su referente, sino también en su consejero y en un maestro que le ayudó a pulir sus aspectos técnicos. Y aunque en su primera competencia no obtuvo el primer puesto, Nicolás asegura que, en medio de su inocencia, vio ese segundo lugar como un gran logro. Para entonces, el amor por el agua ya era total y continuó su proceso con el Club Ciudad de Cali. Lamentablemente, la pandemia del covid-19 obligó a “Nico” y a sus compañeros a entrenar en casa, realizando movimientos fuera del agua. Recuerda ese momento con nostalgia, pues fue justo el año en el que había empezado a subir su nivel en la categoría juvenil, destacando tanto en solo como en el dúo mixto.

Nicolás junto a su novia Ana Sofía Hernández y su mamá Ximena Velásquez, Junto a ellos la mascota del nadador que siempre lo acompaña. FOTO CORTESÍA

Regreso triunfal al agua

Al notificarse el regreso a las piscinas, Nicolás fue el primero en llegar. Desde 2022, ha estado en el podio de todas las competencias que ha disputado. En este tiempo ha tenido dos compañeras en el dúo mixto: María Paula Páramo y Natalia Tirado, con quien en los últimos meses ha sumado medallas tanto en los Panamericanos de Chile como en el Nacional disputado en Pereira la semana pasada. Lea también: Conozca a las hermanas Mabel y Tatiana Tobón Morales, de La Cuchilla, que debutan en la Parada Mundial en Medellín Su disciplina es férrea: nunca deja de entrenar y siempre se exige al máximo para perfeccionar sus rutinas y ganar brillo en su desempeño. Entre sus fortalezas resalta su gran flexibilidad, aunque reconoce que debe trabajar en su expresión corporal para impresionar más a los jueces. Su dedicación le ha permitido esculpir una figura tonificada y desarrollar una gran resistencia, lo que lo llevó a consagrarse como campeón nacional y medallista de oro panamericano ante rivales de alto peso.