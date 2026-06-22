Abelardo De la Espriella dedicó su victoria presidencial a Miguel Uribe Turbay: “Este triunfo es un homenaje”

Tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de 2026, Abelardo De la Espriella dedicó su victoria a Miguel Uribe Turbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado luego de sufrir un atentado durante un acto político en Bogotá. El homenaje fue uno de los momentos más emotivos de su primer discurso como presidente electo, pronunciado la noche del domingo desde el monumento Ventana al Mundo, en Barranquilla. Con más del 99% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo una ajustada ventaja sobre el candidato Iván Cepeda. Los resultados preliminares reflejaron una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país, con una diferencia inferior a un punto porcentual entre ambos aspirantes. Durante su intervención, el presidente electo agradeció a los integrantes de su campaña, a los ciudadanos que respaldaron su proyecto político y a las instituciones encargadas de garantizar el desarrollo de la jornada electoral. También destacó el trabajo de jurados, testigos electorales y funcionarios de la Registraduría. Conozca: ¿Cuántos millones recibirán De la Espriella y Cepeda por reposición de votos?

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, durante su discurso en Barranquilla. FOTO: Colprensa.

De la Espriella recordó a varias personas vinculadas a su movimiento político que murieron durante el proceso electoral. Entre ellas mencionó a Rogers Mauricio Devia y Eder Fabián Cardona, dos integrantes de su campaña en el departamento del Meta que fueron asesinados en mayo de este año. De igual manera, envió un saludo a la familia de Miguel Uribe Turbay. “A Rogers y a Fabián, defensores de la patria que fueron asesinados por hacernos campaña. Abrazo a la familia de Miguel Uribe Turbay, a la familia de Roger y la familia de Fabián”, expresó De la Espriella ante cientos de simpatizantes. Acto seguido, afirmó que la victoria electoral representaba un reconocimiento a la memoria del exsenador. “Y muy importante decirles que este triunfo, que esta victoria es un homenaje a Miguel Uribe Turbay”, manifestó. Lea más: A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

La figura de Uribe Turbay se convirtió en uno de los símbolos más recurrentes de la campaña presidencial tras su muerte. Por el atentado que acabó con su vida fueron capturadas nueve personas, mientras que cuatro ya recibieron condena. Durante las investigaciones judiciales, uno de los condenados aseguró que detrás del crimen estaría la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas Farc. Siga leyendo: Gremios llaman a la unidad y ofrecen trabajar con nuevo Gobierno tras elección de de la Espriella: “Ahora debe ganar Colombia” Horas antes, Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador, también había reaccionado al triunfo de De la Espriella. En un mensaje público, felicitó al presidente electo y aseguró que su hijo “también te felicita desde el cielo”, al tiempo que le pidió honrar su memoria y trabajar por la seguridad, la democracia y la justicia en Colombia.

Con ese mensaje, la victoria de De la Espriella quedó ligada al recuerdo de una de las figuras políticas cuya muerte marcó el proceso electoral de 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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