Abelardo De la Espriella dedicó su victoria presidencial a Miguel Uribe Turbay: “Este triunfo es un homenaje”

Tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de 2026, Abelardo De la Espriella dedicó su victoria a Miguel Uribe Turbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado luego de sufrir un atentado durante un acto político en Bogotá. El homenaje fue uno de los momentos más emotivos de su primer discurso como presidente electo, pronunciado la noche del domingo desde el monumento Ventana al Mundo, en Barranquilla.
Con más del 99% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo una ajustada ventaja sobre el candidato Iván Cepeda. Los resultados preliminares reflejaron una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país, con una diferencia inferior a un punto porcentual entre ambos aspirantes.
Durante su intervención, el presidente electo agradeció a los integrantes de su campaña, a los ciudadanos que respaldaron su proyecto político y a las instituciones encargadas de garantizar el desarrollo de la jornada electoral. También destacó el trabajo de jurados, testigos electorales y funcionarios de la Registraduría.
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