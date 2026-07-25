Estas son las 16 curules clave que definirán la balanza para De la Espriella en el Congreso

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tendrá que negociar con congresistas que no están en su coalición del gobierno. Quedó demostrado el 20 de julio pasado en el Senado: la elección de Honorio Henríquez (Centro Democrático) como presidente de la corporación, imponiéndose a Alfredo Deluque (Partido de la U e impulsado por el gobierno entrante), dejó claro que las lealtades partidistas no son inamovibles.
Esa votación demostró que el Legislativo reclama ser un poder independiente, pero que igual tiene puentes sólidos con Abelardo de la Espriella. De hecho, en el Senado prosperó con 55 votos a favor (y 32 en contra) la proposición de Enrique Gómez para que la posesión presidencial se realice en el Cauca, una señal de que las alianzas se recomponen un proyecto a la vez.
“Colombia eligió un Congreso fragmentado, competitivo y altamente sensible a la representación política”, resume un análisis reciente de la firma Orza. “Las mayorías dependen de acuerdos sucesivos, capacidad de priorización y administración permanente de las expectativas partidistas y regionales”, agrega.
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