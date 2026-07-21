De la Espriella reaccionó a derrota de su candidato en Presidencia del Senado: “respeto esa decisión soberana”

El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó a la derrota del candidato que apoyó para presidir el Senado, Alfredo Deluque, del Partido de La U. Fue derrotado por Honorio Henríquez, del Centro Democrático.
En su mensaje de reconocimiento, el presidente electo De la Espriella tocó diferentes puntos, como el respeto por la autonomía de cada rama del poder público.
Además, quiso seguir proyectando una relación con el Congreso que no se base en prácticas clientelares o reparto de puestos.
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“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.