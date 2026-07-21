Ministra (e) Rusinque pide acelerar investigación de las denuncias contra Carlos Caicedo por presunta violencia sexual

“Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes lo ejercen”.

Con esta frase, la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, les pidió a las autoridades judiciales que aceleren la investigación penal a Carlos Eduardo Caicedo, el ex precandidato presidencial y exgobernador de Magdalena (2020-2023), en cuya contra hay denuncias activas de violencia sexual contra mujeres adultas y menores de edad.

Según el pronunciamiento publicado por el ministerio este martes, “las denuncias conocidas públicamente por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras. Según lo revelado, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la menor apenas tenía 8 años”.

Y añadió que “las denuncias se suman a otros señalamientos de acoso sexual formulados previamente por varias mujeres”.

Caicedo, quien también fue alcalde de Santa Marta (2012-2015), volvió al ojo del huracán la semana pasada, cuando se conoció que en manos de la Fiscalía había una denuncia por el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los hechos denunciados ocurrieron al amanecer del 17 de julio de 2023, tiempo en el cual el implicado ostentaba el cargo de gobernador.

Caicedo estaba en un apartamento de Santa Marta con una mujer y su niña de 8 años, a la cual habría sometido al abuso en un descuido de la madre. Cuando ella lo descubrió, de acuerdo con la denuncia, él habría tratado de violarla también.