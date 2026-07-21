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Ministra (e) Rusinque pide acelerar investigación de las denuncias contra Carlos Caicedo por presunta violencia sexual

La funcionaria hizo la petición a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, mediante un pronunciamiento público.

  • Cielo Rusinque, ministra de Justicia encargada, y el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. FOTOS: JEAN RODRÍGUEZ CARO Y CORTESÍA.
    Cielo Rusinque, ministra de Justicia encargada, y el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. FOTOS: JEAN RODRÍGUEZ CARO Y CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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“Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes lo ejercen”.

Con esta frase, la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, les pidió a las autoridades judiciales que aceleren la investigación penal a Carlos Eduardo Caicedo, el ex precandidato presidencial y exgobernador de Magdalena (2020-2023), en cuya contra hay denuncias activas de violencia sexual contra mujeres adultas y menores de edad.

Según el pronunciamiento publicado por el ministerio este martes, “las denuncias conocidas públicamente por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras. Según lo revelado, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la menor apenas tenía 8 años”.

Y añadió que “las denuncias se suman a otros señalamientos de acoso sexual formulados previamente por varias mujeres”.

Caicedo, quien también fue alcalde de Santa Marta (2012-2015), volvió al ojo del huracán la semana pasada, cuando se conoció que en manos de la Fiscalía había una denuncia por el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los hechos denunciados ocurrieron al amanecer del 17 de julio de 2023, tiempo en el cual el implicado ostentaba el cargo de gobernador.

Caicedo estaba en un apartamento de Santa Marta con una mujer y su niña de 8 años, a la cual habría sometido al abuso en un descuido de la madre. Cuando ella lo descubrió, de acuerdo con la denuncia, él habría tratado de violarla también.

A esta situación le siguieron amenazas de muerte por parte del supuesto depredador, como lanzarla por el balcón del noveno piso, así como consignaciones de dinero y ofrecimientos de distintas dádivas para que la mujer accediera a llevarle a la infante. Como evidencia de esto, la Fiscalía cuenta con chats y grabaciones de voz recogidas por la víctima.

Además de este incidente, a principios de 2026 hubo cinco mujeres que también denunciaron presuntos acosos sexuales por parte de Caicedo, que en ese momento era precandidato presidencial de la izquierda.

Frente a los señalamientos, Caicedo siempre se ha declarado inocente en redes sociales y eventos públicos, y a la fecha no ha sido imputado de ningún cargo oficialmente.

“Hago un llamado urgente a las autoridades competentes — Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que en su momento ostentó el investigado — para que adelanten con celeridad una investigación rigurosa, transparente e imparcial”, solicitó Rusinque.

Y remató afirmando que “ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud, ni servir de argumento para relativizar su gravedad. La protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia sexual deber ineludible del Estado, de las instituciones y también de quienes ejercemos vocerías públicas”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: “Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿De qué delitos está siendo investigado Carlos Caicedo ante la Fiscalía?
Carlos Caicedo enfrenta denuncias por presuntos hechos de violencia sexual. La Fiscalía tiene una denuncia por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, relacionada con hechos que habrían ocurrido en julio de 2023. Además, existen otras denuncias públicas por presunto acoso sexual presentadas por varias mujeres. Hasta la fecha, no ha sido imputado oficialmente.
¿Por qué la ministra de Justicia encargada pidió acelerar la investigación contra Carlos Caicedo?
La ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que adelanten una investigación “rigurosa, transparente e imparcial” debido a la gravedad de las denuncias conocidas públicamente y a la existencia de múltiples señalamientos que, según afirmó, ameritan una respuesta judicial oportuna.
La Fiscalía cuenta con chats y grabaciones de voz entregados por la denunciante como parte del material probatorio. Según el relato de la víctima, esas evidencias estarían relacionadas con presuntas amenazas, consignaciones de dinero y ofrecimientos para que llevara nuevamente a la menor donde el exgobernador.

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