Fotos | Estas fueron las pintas que eligieron los congresistas para enviar un mensaje en su posesión

La instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030 dejó, entre discusiones, contrapesos y la conformación de las mesas directivas, un desfile de vestuarios que, más allá de resaltar entre la multitud a algunas legisladoras, llevó un mensaje acorde a sus posturas y a lo que defenderán durante estos cuatro años.

En el Capitolio Nacional se posesionaron los senadores y representantes que durante el siguiente cuatrienio discutirán las leyes y las reformas que se propongan desde el Gobierno Nacional, además de ser la voz de diferentes sectores y hacer control político a las entidades del Estado. Esta posesión se realizó a través de una ceremonia que inició alrededor de las 3:00 p. m. y que se alargó hasta altas horas de la noche debido a discursos y consensos para elegir las mesas directivas de las diferentes corporaciones.

En medio de lo que implicaba el evento, su duración, pero también su importancia, algunas legisladoras electas llegaron al Capitolio con sus mejores vestidos combinados con accesorios y maquillaje. Estos no solo impactaron por la calidad de sus diseños, sino por el significado y los mensajes que llevaron impresos en chaquetas, bordados y hasta en la piel.

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Justamente, una de las que impactó con su pinta fue la representante Catherine Juvinao, quien llegó con un corset negro y una falda de la diseñadora Laura Aparicio. Su vestuario le permitió mostrar un tatuaje sobre su espalda con la frase “Todos tenemos arreglo”.

Esas palabras, según explicó la legisladora bogotana que repite en la Cámara, son un homenaje a su mentor, Antanas Mockus. No es solo una “consigna ingenua”, sino que para Juvinao esta frase es como “la posibilidad siempre presente de que todos somos perfectibles y de que, por más distintos que seamos, tenemos el deber de vernos con esperanza y benevolencia”.