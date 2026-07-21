Evenepoel se hizo con la contrarreloj en la 16ª etapa del Tour de Francia; Egan va 15° en la general

El belga Remco Evenepoel fue este martes el ganador de la 16ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains, consiguiendo un mejor tiempo que el líder Tadej Pogacar y que Mattias Skjelmose. Evenepoel, rey indiscutible de las cronos y segundo de la clasificación general, acabó su recorrido con 28 segundos de ventaja sobre el esloveno Pogacar, el maillot amarillo destacado, y con 1:04 sobre el danés Skjelmose, mientras que el francés Paul Seixas fue cuarto (a 1:16), cinco segundos por delante del mexicano Isaac Del Toro (a 1:21).

El alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour del año pasado y que empezó el día como quinto de la general, abandonó esta edición por un violenta caída durante su parte final de esta contrarreloj. Evenepoel reduce su desventaja respecto a Pogacar y se aproxima a 4 minutos y 32 segundos, un margen todavía muy destacado para el esloveno, que parece lanzado hacia el que sería su quinto título en el Tour y el tercero de manera consecutiva. “Él está rumbo a un quinto Tour”, admitió el propio corredor belga, que consigue su segunda victoria de etapa en este 113º Tour de Francia, después de la que logró el domingo en el Plateau de Solaison, donde dio una exhibición de fuerza. En la contrarreloj era el favorito al ser una modalidad donde es el mejor desde hace años, como atestiguan sus tres títulos de campeón mundial y el oro olímpico de París 2024. Es su 26ª victoria en una contrarreloj y la tercera crono que se apunta en un Tour de Francia, después de haberse impuesto en Gevrey-Chambertin en 2024 y en Caen en 2025.

El “Hombre Obús”, un apodo que reconoce su capacidad aerodinámica, dominó de principio a fin los cronos de referencia en las tres partes del recorrido, tanto en la larga subida de casi diez kilómetros, como en el rápido descenso técnico y los diez últimos kilómetros llanos que conducían a la meta. Pogacar consiguió un buen crono, a pesar del susto de estar a punto de caerse en la misma curva a la derecha en la que se accidentó Lipowitz. Seixas aprovechó la etapa para acercarse un poco más a Del Toro en su pugna particular por el tercer escalón del podio: el francés se pone ahora a 20 segundos del mexicano, que se mantiene en el tercer lugar. Por su parte, Egan Bernal fue el colombiano con mejor registro. No fue un día positivo en términos generales de los criollos en la decimosexta etapa, siendo el cundinamarqués quien mejor rédito tuvo. Bernal, corredor del Netcompany Ineos, estuvo a cuatro minutos y medio del ganador, Evenepoel. Lea también: El cambio en el rostro de Vinicius Jr que le da la vuelta al mundo, ¿se hizo una cirugía facial?