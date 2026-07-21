Evenepoel se hizo con la contrarreloj en la 16ª etapa del Tour de Francia; Egan va 15° en la general

El belga Remco Evenepoel fue este martes el ganador de la 16ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains, consiguiendo un mejor tiempo que el líder Tadej Pogacar y que Mattias Skjelmose.
Evenepoel, rey indiscutible de las cronos y segundo de la clasificación general, acabó su recorrido con 28 segundos de ventaja sobre el esloveno Pogacar, el maillot amarillo destacado, y con 1:04 sobre el danés Skjelmose, mientras que el francés Paul Seixas fue cuarto (a 1:16), cinco segundos por delante del mexicano Isaac Del Toro (a 1:21).