Colombia, la última selección que derrotó a la campeona del mundo España

La Selección Colombia puede aferrarse a pocos consuelos tras su reciente eliminación mundialista, pero uno de ellos tiene un valor especial. El combinado nacional fue el último equipo que logró derrotar a España antes de la histórica racha de 38 partidos sin perder que llevó al conjunto ibérico a conquistar la Copa del Mundo.
El 22 de marzo de 2024, Colombia sorprendió al entonces campeón de la Liga de Naciones al imponerse por 1-0 gracias a un gol de Daniel Muñoz. Aquella victoria, que en su momento fue vista como un importante golpe de autoridad para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, adquirió aún más relevancia con el paso del tiempo.