Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones”

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, volvió a prometer ante la opinión pública que no viajará al exterior durante sus cuatro años de mandato. El pronunciamiento se produjo mientras una delegación del Gobierno, integrada por el vicepresidente, el canciller y el ministro de Comercio, participaba en la ceremonia de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
“Mientras yo estoy aquí, una delegación encabezada por el señor vicepresidente, el señor canciller y el ministro de Comercio está en la posesión de la señora presidenta del Perú, mi querida amiga Keiko Fujimori. Yo les dije a ellos: ustedes atienden lo internacional, yo me quedo en las regiones”, dijo.
Y es que, como bien ha recalcado, su plan de Gobierno consiste, entre otras cosas, en despachar desde diferentes municipios de Colombia, con sedes principales en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.