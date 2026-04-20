El caso de presunto fraude a narcos que salpica a un exsocio de Abelardo de la Espriella ¿de qué se trata?

En la corte federal de Tampa, Florida, Estados Unidos, avanza un proceso criminal contra el exinformante colombiano de la DEA y el FBI Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, a quien se le acusa de lavar plata que cobraba a narcos internacionales bajo falsas promesas de reducir sus condenas u otros beneficios judiciales. Según una investigación de Univisión Noticias, “Boliche” ha trabajado como colaborador legal de oficinas de abogados de narcotraficantes en el sur de la Florida, incluyendo la de Abelardo de la Espriella en Miami. En el expediente de Tampa, según esa cadena de noticias, se hablaría al menos tres veces de un abogado colombiano que habría participado en algunas de las negociaciones de “Boliche” que cita la acusación”. Lea también: Crece la pelea entre Petro y Daniel Noboa, quien lo acusa de tener nexos con narco “Fito”

El papel que tendría Daniel Peñarredonda según el expediente judicial de la Florida

Ese abogado sería, según fuentes citadas por ese medio, Daniel Peñarredonda Gómez, quien en 2020 —cuando habrían ocurrido los hechos de la denuncia penal —, Peñarredonda era uno de los socios en Colombia del bufete de Abelardo de la Espriella que, se reitera, tiene oficinas en Miami. Silvia Piñera Vásquez, abogada defensora de “Boliche”, habría escrito que se trata de “un abogado colombiano y miembro de una bien establecida firma legal en Colombia que rutinariamente representa a acusados en el sistema legal colombiano que afrontan extradición”.

Y que, además, el abogado tendría el estatus en el caso de “coconspirador no acusado”, una figura del derecho penal gringo usada para referirse a un cómplice que colabora con la justicia a cambio de inmunidad. En este caso, “Boliche” sería identificado como “Coconspirador 1”.

La denuncia le atribuiría al “coconspirador 1” haber aceptado junto con “Boliche” 700 mil dólares de un narcotraficante que habría confiado en las promesas de este. Un narcotraficante habría ofrecido pagar con carros, efectivo y joyas pensando que “Boliche” y el “Coconspirador 1” le ayudarían a reducir su condena, pero los ofrecimientos no se habían concretado. Ni Peñarredonda ni De la Espriella respondieron preguntas a Univisión Noticias.

Abelardo de la Espriella y Daniel Peñarredonda

La relación de De la Espriella y Peñarredonda ha sido cercana. En una entrevista reciente con Alejandro Villanueva, periodista de Desigual, el abogado cordobés reveló que había sido el mentor profesional del abogado de 42 años: “Yo sí lo crie, porque yo descubrí a Daniel Peñarredonda, a los 18 años empezó conmigo desde dependiente se convirtió en socio de la firma y fue buen amigo”, dijo.

Y añadió: “Yo me retiré hace tres años del ejercicio (del derecho) y me fui a hacer mis vainas, lo quiero, lo estimo, es gran amigo”. Un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá de mediados de 2023 citado por ese medio identificaría a Peñarredonda como representante legal suplente y accionista de De la Espriella Lawyers Enterprise con un 3 % de las acciones mientras que De la Espriella ostenta el 91 por ciento.

Peñarredonda y la defensa de Álex Saab

Peñarredonda también participó en la defensa de uno de los clientes más polémicos que tuvo De la Espriella en su época en que ejercía el derecho, Álex Saab, exmiembro del gabinete de Nicolás Maduro en Venezuela. En 2020, Peñarredonda habría servido a Saab como enlace con el mundo exterior, mientras este estaba arrestado en la isla africana de Cabo Verde. Saab fue enviado a Miami; allí afrontó cargos de lavado de dinero de la corrupción en Venezuela. Peñarredonda le habría dado la bienvenida a la libertad en Miami luego de que la administración de Joe Biden lo liberara bajo un perdón, a cambio de la liberación de gringos presos en cárceles venezolanas.

De la Espriella ha dicho que renunció a la defensa de Saab luego de que este fue encausado por EE. UU. en 2019. “Boliche” también habría lavado plata de Saab, según una acusación de la corte del Distrito Sur de Nueva York. Las operaciones bancarias corresponderían a 2017 y 2018, cuando Saab era cliente del candidato presidencial de Defensores de la Patria. Entonces, “Boliche” se habría declarado culpable y habría sido condenado sin antes cooperar con el FBI como informante.

El pronunciamiento de Petro

Ante estas revelaciones, el presidente Petro se pronunció, y asoció esto a sus choques diplomáticos con Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia. Aquí si puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia”.

Petro haría referencia a una entrevista que Noboa dio a Semana, en la que dice que tiene una buena relación con De la Espriella y con Paloma Valencia, pero en la que deja el tema de elegir candidato presidencial en la ciudadanía colombiana. Bloque de preguntas y respuestas