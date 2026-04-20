Aris Mining conecta túneles en Marmato y acelera su camino hacia el primer oro en 2026

La operación de Aris Mining en Marmato, Caldas, dio un paso decisivo tras completar la interconexión entre la nueva rampa de acceso desde superficie y el desarrollo subterráneo existente. Este logro se alcanzó mediante una voladura controlada que permitió unir ambos frentes de trabajo.
El avance es fundamental dentro del proyecto de expansión, ya que habilita la continuidad del desarrollo minero y marca un progreso significativo en la preparación operativa de la mina, en la ruta hacia la obtención del primer oro.