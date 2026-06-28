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El presidente electo encargó al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, adelantar las gestiones antes del 7 de agosto.

  • José Manuel Restrepo se perfila para tener un rol clave en el gobierno entrante. Más allá de lo simbólico de su cargo, De la Espriella ya le ha encargado tareas. FOTO Colprensa
    José Manuel Restrepo se perfila para tener un rol clave en el gobierno entrante. Más allá de lo simbólico de su cargo, De la Espriella ya le ha encargado tareas. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó a su comité de empalme analizar e interponer denuncias por presuntos acuerdos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el clan del Golfo y habló de llevarlo hasta la justicia de Estados Unidos.

Esto se da tras revelaciones de Noticias Caracol sobre una serie de privilegios ofrecidos por el excomisionado de paz Danilo Rueda a ese grupo armado a principios de su gobierno y luego durante todo el mandato.

“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”, dice Rueda en una de las conversaciones reveladas. “Incluido el Ejército y la Policía”, complementa alias Bruno, uno de los cabecillas.

De la Espriella dijo que las revelaciones periodísticas “constituyen hechos de la mayor gravedad institucional” que “exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”.

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En ese sentido, el mandatario electo solicitó al “Comité de empalme anticorrupción”, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, adelantar una serie de actuaciones.

El jefe de Estado entrante pidió a este equipo evaluar la información disponible y promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias “y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes” relacionadas con “los hechos revelados” y “de los funcionarios que pudieran resultar comprometidos”.

En su comunicado, De la Espriella hizo énfasis en el excomisionado Danilo Rueda y habló de “determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.

Uno de los puntos clave se refirió a remitir la información de los hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos “a través de los canales institucionales y diplomáticos correspondientes”. Esto, para “conocimiento y evaluación” de las autoridades norteamericanas “en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”.

Finalmente, De la Espriella exigió “evaluar” si se ponen los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes “cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos”.

Desde la campaña, De la Espriella ha mostrado cercanía con el gobierno republicano, a quienes pidió sanciones como la revocatoria de visas o la inclusión en Lista Clinton para una lista de políticos que acusó, supuestamente, de comprar votos. Cabe recordar que el presidente electo ha recibido el apoyo explícito del presidente de ese país, Donald Trump.

Choque entre Petro y Restrepo

En otros hechos de tensión entre el gobierno entrante y el saliente, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo chocó con el presidente Gustavo Petro en redes. Como parte de un rol “anticorrupción” en el empalme, Restrepo pidió al gobierno actual frenar los nombramientos en la Cancillería.

“He solicitado a la Cancillería suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular. Esto, también, bajo la instrucción del presidente De la Espriella. Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contra reloj para repartirse cargos”.

Restrepo expuso que la designación en provisionalidad de personas que no hacen parte de la carrera diplomática y consular en cargos que le son propios solo procede cuando no sea posible designar a un funcionario escalafonado; es decir, de carrera administrativa profesional en el Estado.

Ante esto, Petro le respondió en un trino que “mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche”. En otras palabras, que hasta ese momento manda él. Y le dijo “les devuelvo la casa”, haciendo referencia a que Restrepo fue ministro de Hacienda de su antecesor, Iván Duque. “Ahí tienen su casa”, reiteró.

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¿Cómo va el empalme?

En un comunicado que publicó este fin de semana, De la Espriella designó a Restrepo como director de su “empalme anticorrupción”, en el que tiene como misión “garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

Carolina Restrepo, asesora del vicepresidente electo, ha dicho que vienen en un proceso de tres meses liderado por Carlos Alonso Lucio, amigo personal de De la Espriella, exrepresentante a la Cámara y pareja de la exfiscal Viviane Morales.

La asesora envió una advertencia al gobierno saliente: “Pueden mover, cambiar o borrar lo que quieran. Ya estábamos listos. Tenemos toda la información. Ya es tarde”.

Además, el gobierno entrante anunció una auditoría forense, un estudio para detectar posibles fraudes o delitos en materia contable, tributaria, económica o financiera. La misma idea vino de Federico Gutiérrez cuando le recibió la alcaldía de Medellín a Daniel Quintero.

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