El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó a su comité de empalme analizar e interponer denuncias por presuntos acuerdos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el clan del Golfo y habló de llevarlo hasta la justicia de Estados Unidos.

Esto se da tras revelaciones de Noticias Caracol sobre una serie de privilegios ofrecidos por el excomisionado de paz Danilo Rueda a ese grupo armado a principios de su gobierno y luego durante todo el mandato.

“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”, dice Rueda en una de las conversaciones reveladas. “Incluido el Ejército y la Policía”, complementa alias Bruno, uno de los cabecillas.

De la Espriella dijo que las revelaciones periodísticas “constituyen hechos de la mayor gravedad institucional” que “exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”.

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En ese sentido, el mandatario electo solicitó al “Comité de empalme anticorrupción”, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, adelantar una serie de actuaciones.

El jefe de Estado entrante pidió a este equipo evaluar la información disponible y promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias “y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes” relacionadas con “los hechos revelados” y “de los funcionarios que pudieran resultar comprometidos”.

En su comunicado, De la Espriella hizo énfasis en el excomisionado Danilo Rueda y habló de “determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.

Uno de los puntos clave se refirió a remitir la información de los hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos “a través de los canales institucionales y diplomáticos correspondientes”. Esto, para “conocimiento y evaluación” de las autoridades norteamericanas “en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”.